Roksana Węgiel już po ślubie. Internauci jej nie oszczędzili. "Tak sobie zmarnować życie"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. 25 sierpnia przysięgli sobie miłość i wierność. Panna młoda wyglądała obłędnie w koronkowej kreacji (w pozostałych dwóch też!), pan młody postawił na jasny garnitur i mokasyny. Prezentował się elegancko, jednak to Roxie była na pierwszym planie. Gdy w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania z wesela, internet oszalał. W końcu fotką z mężem pochwaliła się Roksana Węgiel. Do tej pory zdjęcie zostało polubione przez 238 tys. internautów i skomentowane aż prawie 2500 razy! Co piszą fani Roxie? Nie wszyscy są jej przychylni.

Roksana Węgiel została mężatką w wieku 19 lat. Co na to jej fani w sieci?

Ślub Roksany Węgiel rozpalił internet do czerwoności. "Gratulacje. Mnóstwa miłości! Czekamy na video z pierwszego tańca" - tak zdjęcie ślubne Roxie skomentowano z oficjalnego profilu show "Taniec z gwiazdami", w którym Węgiel walczyła o Kryształową Kulę. W czasie wyczerpujących treningów nie miała głowy do planowania ślubu kościelnego i wesela, ale pomiędzy jednym a drugim występem przed widzami udało jej się wziąć ślub cywilny z Kevinem Mglejem.

Teraz jest już po przysiędze złożonej przed księdzem. "Grrrrrratki" - napisała Cleo, "Miłości każdego dnia" - to od Polsatu, "Gratulacje kochani!" - życzył koleżance Jacek Jeschke, "Gratulacje Gołąbeczki, samego szczęścia i niech się wiedzie" - dodał Aleks Mackiewicz. Na profilu Węgiel pojawiły się też życzenia od Ewy Wachowicz: "Bądźcie zawsze tak szczęśliwi, jak tego wyjątkowego dnia!". Gratulacje przesłali Kasia Dziurska, Klaudia Antos, Mateusz Glen, Dominika Gwit, Wersow czy Maja Sablewska.

A co z mniej znanymi wielbicielami Roxie? Ci przeważnie sypali komplementami i gratulacjami, ciesząc się szczęściem młodej, uroczej panny młodej. Ale nie wszyscy.

Roxie Węgiel już po ślubie. Nie wszyscy fani Roksany cieszą się z jej zamążpójścia

Roksana Węgiel ma nieco ponad 19 lat, a Kevin Mglej, starszy od niej o około 9 lat, jest jej pierwszą poważną miłością. Mężczyzna jest ojcem 4-latka, więc Roxie jednocześnie spełnia się jako żona i macocha. Zakochani jeszcze nie mają wspólnych dzieci. Być może ze względu na różnicę wieku i fakt, że mąż Węgiel jest już ojcem, niektórzy nie wróżą związkowi wspólnej przyszłości.

"Maks 2 lata i będzie rozwód. Powód - zdrada jej lub jego", "Przestań kreować się na 40, bo marnujesz sobie młodość", "Szkoda mi jej", "Ale ona jeszcze wczoraj miała 16 lat", "Tak sobie zmarnować życie" - czytamy w sieci. Na szczęście znaczna większość internautów kibicuje młodej parze!

