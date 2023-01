Roksana Węgiel to jedna z pierwszoligowych polskich gwiazd. Rozpoznawalność oraz sympatię ze strony słuchaczy przyniosła jej wygrana na Eurowizji Junior. Roxie ma rzesze oddanych fanów, jednak, jak każda gwiazda, zmaga się także z niepochlebnymi komentarzami. W przypadku nastoletniej artystki szczególnie często krytykowano jej wizerunek, a nawet sugerowano, iż jej odmieniony wygląd to zasługa... operacji.

Część internautów wciąż pamięta ją jako 13-latkę, która wygrała Eurowizję Junior 2018, gdzie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want To Be". Warto jednak przypomnieć, że Roksana Węgiel jest już pełnoletnia! Artystka obchodziła 18. urodziny 11 stycznia 2023 roku. Roxie zorganizowała również imprezę osiemnastkową. Wyglądała na niej niczym jedna z hollywoodzkich gwiazd!

Roksana Węgiel na 18. urodzinach olśniła kreacją. W czerwonej sukni maxi wyglądała zjawiskowo!

Roksana Węgiel weszła w dorosłość tak, jak do show-biznesu - ze sporym przytupem! Wokalistka, która prywatnie jest w związku z 26-letnim Kevinem Mglejem, ojcem dziecka Malwiny Dubowskiej, wyprawiła imprezę, na której zadała szyku.

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których można obejrzeć osiemnastkową kreację Roxie Węgiel. Postawiła na czerwoną, błyszczącą suknię maxi ze zmysłowym rozcięciem na nodze i wycięciem na brzuchu oraz dekoltem typu halter. Uwagę zwracały również paznokcie pomalowane pod kolor, a także naturalny makijaż oraz rozpuszczone blond włosy. Wyglądała jak hollywoodzka gwiazda na czerwonym dywanie!

"To jest Roxie? Nie poznałam" - dziwiła się jedna z fanek. Posypały się także komplementy. "Piękne", "Ślicznotki", "Obie prześliczne" - czytamy pod zdjęciem Roxie z inną influencerką, Natalią Sisik.

Co sądzicie o urodzinowej stylizacji Roksany Węgiel?