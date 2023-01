18-letnia Roksana Węgiel jest praktykującą katoliczką! Odważne wyznanie

Roksana "Roxie" Węgiel to młoda piosenkarka, której sukcesów może pozazdrościć niejeden doświadczony wokalista. Ostatnio jest o niej bardzo głośno, a wszystko za sprawą nowego związku. Dziewczyna w końcu wyjawiła, że ma o 8 lat starszego chłopaka. To Kevin Mglej, z którym przez ostatnie miesiące pracowała nad ostatnią płytą. Niedawno wyszło na jaw, że 26-latek ma syna ze znaną aktorką. Roxie zapewne nie ma większych problemów, żeby się z nim dogadać, bo ma dwójkę młodszych braci. Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, co wokalistka podkreśla zarówno w wywiadach, jak i w mediach społecznościowych.

Roksana Węgiel jest wierząca. Opowiedziała o swoim stosunku do Kościoła

Ostatnimi czasy coraz więcej gwiazd decyduje się na ateistyczny coming-out. Nie tak dawno Dawid Podsiadło wyznał, że zamierza zrobić apostazję. O negatywnym stosunku do Kościoła mówił też m.in. Michał Szpak. Wyznanie, że jest się praktykującym katolikiem i to w bardzo młodym wieku, nie jest popularne w tym środowisku. Roksana Węgiel postanowiła jednak szczerze opowiedzieć o swojej wierze. Dziewczyna chodzi do kościoła i nie wstydzi się mówić o tym głośno.

Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie. Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi - wyznała w wywiadzie z o2.

Dziewczyna zasugerowała jednak, że dostrzega nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kościoła. Postanowiła odciąć się od niektórych księży oraz nadmiernego zaangażowania tej instytucji w sprawy polityczne.

- Ja tam nie chodzę do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko chodzę tam dla Boga. [...] Totalnie odcinam tematy polityczne od Kościoła, bo wiadomo jest, jak jest. Ja w to nie wchodzę - powiedziała.

