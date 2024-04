Kurski przy Kaczyńskim jest od lat. Tak się zmienił

Pokazał, co kupił na grilla

Na długo zanim został prezesem TVP, Jacek Kurski angażował się w politykę. Najpierw, w połowie lat 80., wstąpił do NSZZ „Solidarność”, a w latach 90. związał się z prawicą. Współpracował między innymi z Porozumieniem Centrum. Został nawet szefem kampanii wyborczej tego ugrupowania. Warto przypomnieć, że na czele tej partii stał Jarosław Kaczyński.

Jacek Kurski dołączył do Ruchu Odbudowy Polski, a po usunięciu z partii przystąpił do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, gdzie został wiceprezesem. Po wielu próbach i startach w wyborach z różnych list, ostatecznie udało mu się dostać mandat radnego sejmiku pomorskiego, a później został wicemarszałkiem tego województwa.

Na początku lat dwutysięcznych wstąpił do PiS, skradł odszedł do Ligi Polskich Rodzin. W tym czasie ponownie udało mu się zostać wybranym do sejmiku w wyborach i ponownie został jego wiceprzewodniczącym.

W 2004 został wykluczony z LPR i dołączył do PiS-u. Wystartował w wyborach parlamentarnych z list tej partii w 2005, zdobywając mandat poselski. Zaangażował się także w kampanię wyborczą Lecha Kaczyńskiego w czasie wyborów prezydenckich. W 2009 roku został europosłem.

Z kolei pod koniec 2011 roku został wykluczony z PiS-u u zaangażował się w tworzenie Solidarnej Polski jako jej wiceprezes. Bez powodzenia ubiegał się o reelekcję w wyborach do Europarlamentu.

W 2014 roku z kolei Jacek Kurski wziął udział w konwencji PiS< za co został wykluczony z Solidarnej Polski. Pod koniec 2015 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2016 roku został odwołany z tego stanowiska, bowiem objął urząd prezesa TVP.

Potem zaś objął stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym, jednak zakończył ten rozdział w 2023 roku.

Teraz zaś pojawiają się pogłoski, jakoby Jacek Kurski miał się znaleźć na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jedno jest pewne: niemal przez całe życie był blisko Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Jak się zmieniał przez ten czas?

