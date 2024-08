Iza Janachowska zdradziła intymne tajemnice o ślubie Roxie Węgiel! Wyjawiła TO o przygotowaniach do ślubu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny

Roksana Węgiel (19 l.) i Kevin Mglej (28 l.) kilka miesięcy temu w tajemnicy wzięli ślub cywilny. Od tamtej pory głośno było o kolejnej uroczystości, tym razem kościelnej. Młoda para nie ukrywa, że wiara jest dla nich bardzo ważna. "Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no, o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" – mówiła Roxie podczas rozmowy z ShowNews.pl.

Ślub kościelny odbył się 24 sierpnia w rodzinnych stronach młodej piosenkarki, na Podkarpaciu. Szczegóły do ostatniej chwili były trzymane w wielkiej tajemnicy. Również zaproszeni goście nie wiedzieli, gdzie dokładnie odbędzie się uroczystość. O miejscu ślubu i wesela dowiedzieli się dopiero, gdy autokary przywiozły ich na miejsce.

Roksana Węgiel chwali się ślubną fotografią

Zakochani powiedzieli sobie "tak" w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Następnie udali się do luksusowego hotelu, gdzie odbyło się huczne wesele. Podczas imprezy Roksana Węgiel pokazała się w aż trzech sukniach ślubnych. W kościele zaprezentowała się w pięknej koronkowej sukni z długim trenem. Włosy pozostawiła rozpuszczone, ułożone jedynie w miękkie fale i udekorowane welonem. Kevin Mglej również prezentował się bardzo stylowo w kremowym trzyczęściowym garniturze i śnieżnobiałej koszuli.

W takich stylizacjach para młoda zapozowała do ślubnej fotografii, którą piosenkarka pochwaliła się na Instagramie. Pod postem zaroiło się od gratulacji oraz komplementów. "Przepięknie wyglądasz, gratulacje", "Gratuluje młodej parze", "Pięknie kochani, wszystkiego dobrego na dalsze lata", "Piękna Panna Młoda, a suknia cudowna. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia", "Gratulacje i życzę wam szczęścia i miłości na całe życie" - można przeczytać w komentarzach.

Roxie Węgiel pojechała do ślubu autem za 2 miliony złotych