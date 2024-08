Roksana Węgiel w swoje 18. urodziny potwierdziła związek z Kevinem Mglejem. Jej nowy ukochany ma wiele talentów. Kevin jest absolwentem prawa, a także prowadzi własną wytwórnię muzyczną. Jest również prezesem agencji marketingowej. Mglej też śpiewa oraz układa piosenki dla znanych gwiazd. Ma trzyletniego syna z poprzedniego związku.

Zobacz też: Historia miłości Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Tak się poznali!

Można więc śmiało powiedzieć, że Kevin Mglej to człowiek renesansu. Chłopak studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jednak swoją karierę związał z show-biznesem. Kevin od 2021 roku wydaje własne piosenki pod pseudonimem Ratel. Jeden z jego najbardziej znanych singli zatytułowany jest "Biała Sukienka".

Na co dzień spełnia się jako songwriter. Z Jeremim Sikorskim i Andrzejem Jaworskim stworzyli autorsko-kompozytorsko-producencki zespół o nazwie Wolf House Production. Z ich usług skorzystało już wiele znanych gwiazd między innymi: Viki Gabor, Marina i Justyna Steczkowska.

Ukochany Roksany jest także współzałożycielem wytwórni muzycznej Unity Records. Kevin spełnia się również jako marketingowiec. Jest właścicielem i szefem agencji o nazwie House of Hype by KM. Jego firma zajmuje się między innymi obsługą kanałów w social mediach, influencer marketingiem, a także tworzeniem kampanii na TikToku.

"Pamiętam te początki. To wypłynęło trochę przez przypadek, ale później już chcieliśmy być szczerzy wobec moich fanów, więc zdecydowaliśmy się tak oficjalnie nie ukrywać tego związku. Myślę, że to nie było łatwe - zarówno dla Kevina, jak i dla mnie, bo jak sam wiesz, spłynęło mnóstwo nieprzychylnych komentarzy, ale to też było fajne pod względem takiej próby związku. Wiemy już, że jesteśmy już ze sobą na dobre i na złe, bo były cięższe momenty, ale w każdych się wspieramy i jesteśmy dla siebie" - powiedziała Węgiel w rozmowie z Eską.