Bajeczny ślub Roksany Węgiel. Nawet tort miał wyjątkową oprawę!

Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie. Nie zawsze pozytywne. Jednak zakochani nic nie robią sobie z krytyki internautów. Co więcej, młodziutka piosenkarka postanowiła związać swoją przyszłość z właścicielem wytwórni muzycznej. W marcu para wzięła ślub cywilny, a w minioną niedzielę przyrzekli sobie miłość przed ołtarzem.

Chociaż Węgiel nie ukrywała, że szykuje się do ślubu, to szczegóły uroczystości do samego końca trzymane były w tajemnicy. Nawet zaproszeni goście nie wiedzieli dokładnie, gdzie odbędzie się ślub. Co ciekawe, za organizację wydarzenia odpowiedzialna była Izabela Janachowska.

Roksana zamieściła na swoim Instagramie pierwsze ślubne zdjęcie. Nie pokusiła się jednak na większy komentarz czy szczegółową relację w mediach społecznościowych. Bardziej wylewni są znani weselnicy. A gwiazd na ślubie nie brakowało. Na ślubie i weselu Roxie gościł m.in. raper Mata razem ze swoją partnerką Natalią Wencel.

Piękna oprawa wesela Roxie Wegiel

Z kolei Julia "Maffashion" Kuczyńska bawiła się na imprezie u boku swojego partnera z programu "Taniec z Gwiazdami", Michaela Danilczuka. Celebrytka chętnie dzieliła się ze swoimi obserwującymi filmikami oraz zdjęciami z wesela. Można było zobaczyć na nich m.in. trzy suknie ślubne Roksany czy moment krojenia ślubnego tortu.

Nawet ten moment był idealnie dopracowany. Pod gołym niebem przy zapalonych fajerwerkach został wprowadzony imponujący czteropiętrowy tort. Ozdobiony był w stylu minimalistycznej elegancji.

i Autor: Instagram

Sam ślub Roksany Węgiel odbył się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Po wzruszającej mszy para młoda i goście przenieśli się do pobliskiej malowniczo położonej winnicy. Wzdłuż budynku, w którym dojrzewają wina, rozstawiono namiot, w którym odbywała się impreza. Trzeba przyznać, że zarówno miejsce, w którym odbyło się wesele, jak i sama impreza robi ogromne wrażenie. Jesteśmy pewni, że weselnicy jeszcze długo będą je wspominać.

