19-letnia Roksana Węgiel już jest po ślubie

Właśnie miniona niedziela będzie dniem, który Roksana Węgiel zapamięta na zawsze. To właśnie 25 sierpnia razem ze swoim ukochanym Kevinem powiedzieli sakramentalne "tak". Chociaż para nie ukrywała, że szykuje się do ślubu to data oraz miejsce uroczystości były trzymane w tajemnicy. Nawet zaproszeni goście do samego końca nie wiedzieli, gdzie odbędzie się ślub.

Zakochani powiedzieli sobie "tak" w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Następnie udali się do luksusowego hotelu, gdzie odbyło się huczne wesele. O wszystkim jako pierwszy poinformował Super Express. Warto przypomnieć, że młodzi małżonkowie mają już za sobą ślub cywilny, do którego miało dojść w marcu. Chociaż piosenkarka oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień, to już od pewnego czasu nazywała Kevina swoim mężem.

Trzy sukienki ślubne Roksany Węgiel

Idąc za modą popularną wśród gwiazd show-biznesu, Roksana Węgiel w tym wyjątkowym dniu miała nie jedną, ale kilka sukni ślubnych. Na czas kościelnych ceremonii wybrała koronkową suknię z długim trenem. Bogate zdobienia na całej tkaninie, lekko prześwitujący materiał, który pozwalał podziwiać długie nogi piosenkarki, głęboki i pięknie zdobiony dekolt i "nagie" plecy sprawiły, że Roksana wyglądała jak gwiazda filmowa.

Podczas wesela przebierała się aż dwa razy. W trakcie pierwszego tańca zadała szyku w sukni z gorsetową górą, której głębokie wcięcie podkreślało zgrabne nogi piosenkarki. Gdy zabawa zaczęła się rozkręcać, Węgiel wskoczyła w ozdobną miniówkę. To właśnie w tej sukience zdobionej piórami, zaskoczyła swojego ukochanego specjalnym występem tanecznym. Kreację uzupełniła sandałkami na wysokiej szpilce.

Z kolei Kevin Mglej ubrany był w elegancki, trzyczęściowy garnitur oraz rozchełstaną pod szyją koszulę bez muszki, za to z fularem.

Roxie Węgiel robi się na bóstwo tuż przed ślubem! Ostatnie poprawki zanim pójdzie do ołtarza

