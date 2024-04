Afera o alimenty. Matka dziecka Kevina Mgleja odpowiada Roxie Węgiel. Proponuje jej spotkanie

Dagmara Kaźmierska poważnie kontuzjowana! Ukryła to w "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, co z jej dalszymi występami

Była narzeczona Kevina Mgleja postanowiła przerwać milczenie, po tym, gdy w sprawie alimentów wypowiedziała się Roxie Węgiel. Faworytka obecnej edycji "Tańca z gwiazdami" odniosła się do krążących plotek o tym, że jej ukochany nie płaci alimentów na syna. - Płaci i to sporo XD - napisała Roksana Węgiel. Na końcu zamieściła "XD", co znaczy prawdopodobnie tyle, że rozbawił ją nieprawdziwy zarzut hejterki. Widać to dla Malwiny Dubowskiej było już za wiele.

- Doszły mnie słuchy, że opływam w luksusy, że dostaję nie wiadomo jakie przelewy, a jednak rzeczywistość jest inna i bardzo proszę, żeby ktoś, kto nie ma pojęcia o mnie, ani o samotnym wychowywaniu dziecka nie wypowiadał się na ten temat, bo po pierwsze, jest to nietaktowne, a po drugie porusza moje osobiste tematy. Ale jeśli chce się zapoznać dowiedzieć, jak to wygląda, to zapraszam, bo chyba pora się poznać - relacjonowała aktorka na Instagramie.

Przypomnijmy, że w następnym odcinku "Tańca z gwiazdami" Roksana Węgiel będzie tańczyła z Kevinem Mglejem. Być może z parkietu show Polsatu usłyszymy kolejne wyjaśnienia w palącej sprawie alimentów.

