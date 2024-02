Była narzeczona ukochanego Roksany Węgiel w odważnej sesji: "Powraca moja kobieca moc"

Była partnerka obecnego narzeczonego Roksany Węgiel odniosła się do medialnego zamieszania wokół Roxie, Kevina i jej samej. Malwina Dubowska zdaje się nim zbytnio nie przejmować, bo ma na głowie inne sprawy. - Ja tam jestem na doczepkę. To mnie nie dotyczy. Ja mam swoje życie tutaj. To, co tam się dzieje, to nie jest moje - wyznała aktorka podczas Q&A w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła pokazać swoją kobiecość i umieściła zdjęcia z odważnej sesji, gdzie nie ma na sobie stanika.

- Pisałam już o powrocie do siebie. O byciu wierną sobie. Tak, to wciąż aktualne. Jednak jest coś jeszcze… Te zdjęcia to dowód na to, ze powraca moja kobieca moc. @anna.grzebielska wymyśliła ten concept i zrobiła zdjęcia, a tym samym sprawiając ze poczułam się lekko, kobieco, jak dawniej. Dziękuje Ci 🤍Odnalazłam dawną siebie, którą znałam, ale gdzieś po drodze utonęła. Na co dzień z reguły wrzucam szybko coś wygodnego na siebie, włosy związane i hop do przedszkola i z powrotem. A od tej chwili Ja. Kobieta. Mal. Witaj z powrotem - mówię sama sobie - czytamy we wpisie Malwiny Dubowskiej.