Roksana "Roxie" Węgiel i Michał Kassin są jednymi z faworytów w tegorocznej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Widać, że złapali ze sobą świetny kontakt, pięknie razem tańczą i mają do siebie wielkie zaufanie. Trudna figura, podczas której Roxie Węgiel musiała "upaść" tyłem w stronę Kassina, a ten łapał ją przy samej ziemi, jest dowodem tego zaufania. Mnóstwo osób kibicuje 19-letniej artystce, która jednak nie może odpędzić się także od nieprzychylnych artykułów. Dotyczą one nie samego udziału w show, a jej... prywatnego życia. Media plotkarskie donosiły bowiem, że jej narzeczony (a może już mąż?) Kevin Mglej jest o nią zazdrosny, miał rzekomo próbować wpływać na wybór jej partnera tanecznego, ograniczać wywiady z dziennikarzami. Za każdym razem, gdy kamery pokażą w telewizji Mgleja, w sieci powstaje na ten temat mnóstwo materiałów. Być może to między innymi dlatego Kevin postanowił zrezygnować z mediów społecznościowych. 14 marca 2024 roku ogłosił, że usuwa się w cień i nie będzie się na nich pokazywał. Ale wygląda na to, że ze swoim postanowieniem wytrzymał zaledwie miesiąc. Nieoczekiwanie pojawił się na Instagramie w połowie kwietnia, musiał wydać ważne oświadczenie w sprawie Roxie Węgiel.

Kevin Mglej wytrzymał tylko miesiąc! Ważne oświadczenie w sprawie Roxie Wegiel. "To jest trudne"

Kevin Mglej pokazał się na filmie, który na InstaStory udostępniła Roxie Węgiel. Mężczyzna w rozwianych włosach, zmachany, potwierdził, że zatańczy ze swoją partnerką w specjalnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", gdzie uczestnicy mają partnerować swoim bliskim. Z wywodu Mgleja wynika jednak, że w ich przypadku zatańczą w trójkącie z Michałem Kassinem. Albo być może to po prostu niewłaściwy dobór słów. W związku z tym wszystkim Kevin powiedział parę słów do fanów, łamiąc tym samym swoje przyrzeczenie sprzed miesiąca, że rezygnuje z mediów społecznościowych.

- Jesteśmy podczas pierwszego treningu, znaczy ja jestem podczas pierwszego treningu, oni są podczas setnego treningu "Tańca z Gwiazdami" i to jest trudne...Głosujcie na parę numer 5, bo ja nie wytańczę tego - ogłosił zmęczony Kevin Mglej.

Cóż, wygląda na to, że najbliższy odcinek "TzG" zgromadzi rekordową widownię, bo fani w mediach społecznościowych wprost nie mogą się doczekać, aż zobaczą Roxie z Mglejem na parkiecie. Nadal nie milkną echa ich rzekomego ślubu, który mieli wziąć w tajemnicy, o czym pisaliśmy na łamach "Super Expressu". Na dłoniach widnieje biżuteria wyglądająca jak obrączki, w papierach zmieniło się też nazwisko Roksany z "Węgiel" na "Węgiel-Mglej". Para miała też podpisać rozdzielczość majątkową. Gdy pisaliśmy ten materiał, zakochani nie odnieśli się jednak do tych doniesień. A w niedzielę życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Zobacz galerię zdjęć: Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli już ślub?

Sonda Roksana Węgiel i Kevin Mglej zatańczą razem w "Tańcu z Gwiazdami". Będziesz im kibicować? Tak Mam innych ulubieńców