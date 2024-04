Roksana "Roxie" Węgiel i Kevin Mglej stali się parą, mimo przeciwności losu. Dzieli ich spora różnica wieku, Kevin ma dziecko z poprzedniego związku, do tego w sieci pojawia się mnóstwo negatywnych komentarzy na temat ich miłości. Zakochani się tym wszystkim jednak nie przejmują i robią swoje. Niedawno media donosiły, że mieli nawet w tajemnicy wziąć ślub. Na ich palcach pojawiły się bowiem obrączki, a w dokumentach przy nazwisko "Węgiel" pojawił się drugi człon - "Mglej". Ani wokalistka, ani jej partner, nie komentują jednak tych doniesień. O komentarz przy innej okazji pokusiła się za to Roxie, która postanowiła stanąć w obronie Kevina. Wszystko przez ostatni wywiad, którego Węgiel udzieliła Pudelkowi. Mówiła o jego postanowieniu na temat zniknięcia z mediów społecznościowych. - On nigdy nie chciał działać publicznie jako instagramer. On ma na głowie inne sprawy: swoje biznesy, swoje firmy, więc tym się zajmuje. Po czasie stwierdził, że to była jedna z jego najlepszych decyzji, więc super - stwierdziła Roksana Węgiel. Jak już wiemy, postanowienie to wytrwało tylko miesiąc, bo Mglej już pojawił się w social mediach, ale mniejsza o to, bo w sieci wybuchła większa afera. Ktoś skomentował wywiad 19-latki w sieci, zarzucając Kevinowi, że nie płaci alimentów na dziecko. Jego żona (?) postanowiła wystosować potężną ripostę.

Zarzucili Kevinowi, że nie płaci alimentów na dziecko! Potężna riposta Roksany Węgiel: "XD"

Roksana Węgiel raczej nie słynie z tego, że odpowiada na komentarze hejterów. Postanowiła jednak zrobić wyjątek, kiedy ktoś zaatakował jej ukochanego, Kevina Mgleja. Poważny zarzut dotyczący tego, że rzekomo nie płaci alimentów na swoje dziecko, spotkał się z potężną ripostą Roxie. 19-latka odpisała na wpis internautki w swoim stylu.

- Płaci i to sporo XD - napisała Roksana Węgiel. Na końcu zamieściła "XD", co znaczy prawdopodobnie tyle, że rozbawił ją nieprawdziwy zarzut hejterki.

Kevin Mglej z pewnością będzie zadowolony, że jego ukochana broni go jak lwica. Fani zastanawiają się, czy i kiedy para wyjawi prawdę o ślubie, jaki mieli wziąć w tajemnicy. A może wcale go nie wzięli i wszystko jest mistyfikacją medialną? Cóż, czas pokaże.

