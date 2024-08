Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Roksana Węgiel ze starszym od siebie o 8 lat Kevinem Mglejem poznała się w pracy. Producent i wokalistka szybko zapałali do siebie gorącym uczuciem. Kevin w rozmowie ze Światem Gwiazd wyznał, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia". Od tego czasu para jest nierozłączna. W minioną niedzielę para powiedziała sobie sakramentalne "tak".

Zobacz też: Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak"! Mamy zdjęcia

Jak Kevin Mglej ubrał się na własny ślub? Rozpięta koszula i klasyczne mokasyny

Roksana Węgiel na swoim ślubie olśniła w sukni projektu Izy Janachowskiej, z kolei Kevin Mglej na ważnym wydarzeniu pojawił się w szytym na miarę garniturowi od marki Tailors Club. Klasyczny krój ubrania sprawił, że Kevin prezentował się godnie i bardzo modnie. Warto też wspomnieć, że na marynarce Kevina pojawiła się również wyhaftowana data ślubu jego oraz Roxie Węgiel.

"Zgodnie z życzeniem Kevina, marynarka została subtelnie sygnowana datą ślubu i logo Tailors Club" - czytamy w przesłanej nam informacji prasowej Tailors Club.

Kevin Mglej zrezygnował jednak tego dnia z muchy. Wybrał za to błękitny fular. Na nogach męża Roxie Węgiel widać było zamszowe mokasyny w kolorze czekolady.

Zobacz też: Niezwykły symbol na ślubie Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Nie uwierzycie, co oznacza

Kim jest Kevin Mglej? Oto co o nim wiadomo

Kevin Mglej to człowiek sukcesu. Młody mężczyzna jest współzałożycielem wytwórni muzycznej Unity Records. Kevin spełnia się również w pracy marketingowca. Jest właścicielem oraz szefem agencji o nazwie House of Hype by KM. Firma zajmuje się obsługą kanałów w social mediach, influencer marketingiem, a także tworzeniem kampanii na TikToku.

Mglej na co dzień jednak spełnia się jako songwriter. Wraz z Jeremim Sikorskim oraz Andrzejem Jaworskim stworzyli autorsko-kompozytorsko-producencki zespół o nazwie Wolf House Production. Z ich usług korzysta między innymi: Viki Gabor, Marina czy Justyna Steczkowska.

Zobacz też: Roxie i jej dziki taniec przed Kevinem. Pan młody i goście weselni mieli niezłe show

Zobacz naszą galerię: Ślub Roxie Węgiel i Kevina: Trzy suknie ślubne panny młodej

Sonda Podoba ci się, jak wyglądał ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tak, pięknie i z klasą! Nie, było kiczowato