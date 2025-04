35-letni mężczyzna wpadł do Wisły, reanimowano go 40 minut. Poszkodowany trafił do szpitala

Spowiedź wielkanocna 2025

Spowiedź wielkanocna stanowi istotny element duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc, jako najważniejsze święto w chrześcijaństwie zachęca wiernych do refleksji i oczyszczenia sumienia poprzez sakrament pokuty. Czy ten jednak jest obowiązkowy?

Czy spowiedź wielkanocna jest obowiązkowa?

Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego każdy wierny jest zobowiązany do przynajmniej jednej spowiedzi w roku, a także do przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym. Oznacza to, że spowiedź wielkanocna, choć nie jest obowiązkowa w sensie ścisłym, jest wyrazem wiary i dążenia do duchowego oczyszczenia przed najważniejszymi świętami w roku.

Kiedy spowiedź na Wielkanoc?

W roku 2025 zgodnie z tradycją wierni powinni przystąpić do spowiedzi przed Wielkanocą, która przypada na 20 kwietnia. W większości kościołów regularnie pojawiają się apele o wcześniejsze przystąpienie do spowiedzi wielkanocnej, lecz mimo to spora część wiernych z powodu natłoku obowiązków, odkłada ten sakrament na ostatnie dni przed świętami. Jeśli należysz do tego grona osób i nie masz czasu na spowiedź, idealnym rozwiązaniem będzie Noc Konfesjonałów.

Spowiedź przed Wielkanocą przez całą noc. Rusza Noc Konfesjonałów 2025

Dla tych, którzy mają trudności ze znalezieniem czasu na spowiedź w ciągu dnia, idealnym rozwiązaniem może być Noc Konfesjonałów, czyli inicjatywa zapoczątkowana przez księdza Grzegorza Adamskiego, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. W wielu kościołach w całej Polsce w wyznaczonym dniu księża czekają na wiernych w konfesjonałach, dając możliwość spowiedzi w dogodnej godzinie.

Naprzeciw tej trosce papieża wychodzi Noc Konfesjonałów, która przedłuża spowiedź na godziny nocne, aby wierni mogli skorzystać ze sposobności, by mieć nowe życie. Sensem spowiedzi jest nowe życie i nadzieja. A wiadomo, że bez nadziei nie można żyć - mówił podczas konferencji prasowej nt. duchowych przygotowań do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy ks. Grzegorz Adamski, cytuje portal g.pl.

Nocne spowiedzi Warszawa. Gdzie w Warszawie można się wyspowiadać?

W tym roku do inicjatywy Nocy Konfesjonałów przystąpiło ponad 100 kościołów z 37 diecezji w Polsce. W stolicy Polski z tej okazji spowiedź w nocnych godzinach będzie możliwa w wielu parafiach.

Lista kościołów w Warszawie, w których można udać się na spowiedź nocną, znajduje się w galerii zdjęć poniżej.