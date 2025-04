Kasi Tusk radzi, jak poprawić swój sen i budzić się z energią! Każdy może je stosować

Kasia Tusk kojarzona jest przede wszystkim ze światem mody, tworzeniem stylizacji i komentarzami dotyczącymi najnowszych trendów. To jednak nie wszystko! W mediach społecznościowych często pokazuje także pomysły na dekorowanie wnętrz, szeroko pojęty lifestyle, a nawet przepisy kulinarne. Ostatnio zaś postanowiła wymienić kilka sposobów, dzięki którym lepiej sypia.

- Nie mogę nadziwić, jak poprawiła się jakość mojego snu po tych kilku niewielkich zmianach, które nic nie kosztują, Może i wam pomogą? - napisała na InstaStory.

Następnie wymieniła sześć prostych kroków, które mają wpływ na łatwiejsze zasypianie czy wybudzanie się w nocy.

1. Wyjście na zewnątrz najpóźniej godzinę po przebudzeniu2. Rooibos zamiast Earl Grey (ten pierwszy gatunek nie zawiera teiny3. Opaska na oczy z delikatnego materiału (to poprawiło mój sen o dobre 30 proc., rzadziej się wybudzam u szybciej zasypiam z powrotem)4. Wietrzenie sypialni przed snem5. Przygotowanie szklanki wody przy łóżku ( bo jak jest, to nie chce mi się pić, a jak jej nie ma, to w nocy wydaje mi się, że umieram z pragnienia i muszę po nią iść"6. Najbardziej oczywiste, ale na początek najtrudniejsze - brak telefonu, a zamiast tego dobra książka (byleby nie wciągające kryminały czy romanse)

To bardzo proste, choć nie zawsze oczywiste rady, która można z łatwością wprowadzić w swoje życie! Zwłaszcza ostatni punkt, dotyczący telefonów, może okazać się pomocy, zwłaszcza dla młodzieży.

Najlepiej, aby przed położeniem się do łóżka nie korzystać z urządzeń takich jak komputery, telewizja czy telefon, by mieć czas na wyciszenie. Wszystko przez to, że te urządzenia emitują światło niebieskie, które może hamować produkcję hormonu odpowiedzialnego za sen czyli melatoninę. Nie pomagają także angażujące treści, które zachęcają do jeszcze kilku chwil spędzonych przed ekranem.

