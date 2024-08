Co za wiadomości!

Jedną z osób, które stawiły się na ślubie i weselu Roxie Węgiel oraz Kevina Mgleja, była Ola Nowak. Celebrytka (na Instagramie ma 1,6 mln obserwujących!) wybrała się na uroczystość i chętnie pozowała do zdjęć z panną młodą, która doskonale prezentowała się nie w sukni, a w trzech sukniach ślubnych! To właśnie Nowak zdradziła co nieco na temat weselnego menu.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej przenieśli nas swoim przyjęciem prosto do Włoch. Wysjątkowe miejsce - pisała Ola w sieci.

Ślub odbył się w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni, a wesele w winnicy na Pogórzu Dynowskim. Pogoda dopisała, było ciepło, a otoczenie winnicy mogło sprawiać, że goście czuli się niczym we Włoszech. Ale nie tylko okolica wprawiła influencerkę w zachwyt.

Ola Nowak zachwycona jedzeniem na ślubie Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Co podano?

Nowak w sieci pokazała zdjęcie menu, które otrzymali weselnicy. "Jest pysznie" - napisała. Goście mogli zjeść słodkie pomidory czy tatar z tuńczyka w ramach przystawki. Następnie podano m.in. tortellini z kaczką, krem z pieczonych pomidorów, polędwicę cielęcą, sos z pieczonej cielęciny, purée marchewkowe, nogę z kaczki, gnocchi buraczane i ze słodkich ziemniaków, pianę z selera, pierś z perliczki, krokieciki ziemniaczane, szparagi.

Jak widać, uczta też miała włoski charakter.

Ola Nowak na weselu Roxie Węgiel. W co się ubrała?

Nowak postawiła na niestandardową kreację, która jednak stylem dobrze pasowała do jednej z sukienek ślubnych Węgiel. Ola na weselu koleżanki pokazała się ubrana w kusą, dość mocno wyciętą minisukienkę - ta błyszczała podczas każdego ruchu. Na cekiny zdecydowała się też Roxie. Jej kusa sukienka (jedna z trzech ślubnych kreacji) została ozdobiona i błyskotkami, i pierzastymi elementami wirującymi, kiedy tańczyła.

Nowak mini uzupełniła czarnymi klapkami na wysokich obcasach i dużą torebką, ale na ślubie wyglądała dużo bardziej elegancko. W kościele stawiła się w różowej sukni, która spływała aż do ziemi.

