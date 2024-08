Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja odbył się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Po pięknej uroczystości para oraz zaproszeni goście przenieśli się do malowniczej winnicy, w której odbyła się huczna impreza.

Roksana Węgiel na swoim weselu zaprezentowała się w seksownej mini

Roxie Węgiel na swoim weselu przebierała się aż trzy razy. Piękna wokalistka zaprezentowała się w długiej koronkowej kreacji, po kilku godzinach miała na sobie nieco krótszy model, a na sam koniec wybrała dopasowaną mini.

Ostatnia kreacja 19-latki wzbudziła największe emocje w sieci. Ultrakrótka obszyta błyszczącymi kamyczkami oraz piórami prezentowała się bajecznie. Internauci zwrócili też uwagę na nogi artystki oraz szpileczki, które na nich miała. Roxie do ostatniej sukienki założyła na stopy złote klapki na obcasie. Chociaż mogłoby się wydawać, że tego typu obuwie nie należy do zbyt wygodnych, to chyba jest to nieprawda i model sprawdził się doskonale podczas weselnych szaleństw.

"Boskie sukienki. Ale jak się chodzi/tańczy w takich butach?" - napisała jedna z fanek.

Na odpowiedź koleżanki Roxie Węgiel, czyli Oli Nowak nie trzeba było zbyt długo czekać.

"Bez zarzutów" - odpisała znana influencerka.

Roksana Węgiel na ślubie z Kevinem Mglejem - suknia ślubna

Roksana Węgiel na swój ślub wybrała koronkową kreację z długim trenem. Krój sukni był bardzo klasyczny i niesamowicie elegancki. Materiał był lekko prześwitujący. Model został ozdobiony pięknym i głębokim dekoltem, a "nagie" plecy sprawiły, że Roksana Węgiel wyglądała jak zagraniczna gwiazda filmowa. Roxie włosy pozostawiła rozpuszczone. Ułożyła je jedynie w miękkie fale, do których dopięła długi welon. W dłoniach wokalistka miała piękną wiązankę z kalii.

