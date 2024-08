Roxie Węgiel pokazała wyjątkowe nagranie z tatą. Mała dziewczynka dorosła

Roxie Węgiel w obecności rodziny i bliskich znajomych, wśród których nie brakowało gwiazd, wzięła ślub kościelny z Kevinem Mglejem. Zakochani trzymali szczegóły uroczystości w tajemnicy, ale już po fakcie chętnie dzielą się zdjęciami czy nagraniami z ceremonii. Młoda żona właśnie pochwaliła się ujęciami z kościoła. Pokazała też wyjątkowe nagranie z tatą. To on odprowadził ją do ołtarza i przekazał małżonkowi.