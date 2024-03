Roksana Węgiel o mamie: Jest moją najlepszą przyjaciółką

Roksana Węgiel ostatnio podjęła radykalną decyzję związaną ze swoim ślubem. - Ten dzień chcemy świętować w swoim towarzystwie, nie chcemy żadnych mediów z zewnątrz. Także po prostu zostawiamy to dla siebie i nie będę mówić, co jest w planach, jak chcę, żeby to wyglądało, bo to już są naprawdę takie bardzo prywatne informacje, które zostawiam na ten dzień - oznajmiła Roxie w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. Wcześniej jednak piosenkarka zdradziła, że ślub odbędzie się w kościele, bo zarówno ona, jak i jej narzeczony Kevin Mglej są ludźmi wierzącymi. Wśród osób dopuszczonych do tajemnic związanych z najważniejszym dniem w życiu piosenkarki jest zapewne jej mama - Edyta Węgiel. Roxie łączą z nią szczególnie bliskie relacje. - Mama poświęciła swoje życie, żebym mogła robić to, co robię - mówiła Roksana Węgiel w programie "Dance Dance Dance". - Mama jest moją przyjaciółką, z która zawsze mogę porozmawiać na każdy temat - dodała artystka. Co wiadomo o Edycie Węgiel, mamie Roxie?

W naszej galerii pod artykułem prezentujmy zdjęcia Roksany Węgiel z mamą, tatą i narzeczonym

Mama Roksany Węgiel wygląda jak jej siostra. Ile lat ma Edyta Węgiel?

Patrząc na zdjęcia Edyty Węgiel, trudno uwierzyć w to, że jest matką piosenkarki. Wiele osób myśli, że ewidentnie coś tu nie gra i że nie da się tak młodo wyglądać, mając dorosłą córkę. Z faktami się jednak nie dyskutuje. Mimo że mama Roksany Węgiel przypomina jej niewiele starszą siostrę, to naprawdę jest matką piosenkarki. Najwidoczniej pani Edyta ma znakomite geny. Ciekawostką jest to, że mama piosenkarki swojego przyszłego męża i tatę Roxie - podobnie jak córka - poznała jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności. Małżonkowie są razem do dziś, a poza słynną córką mają dwóch synów: Maksymiliana i Tymoteusza. Ile lat ma mama Roksany Węgiel? Wygląda na to, że prawda wyszła na jaw. Roxie wrzuciła bowiem zdjęcie z urodzin mamy. Na stole stał tort, a na nim znalazła się liczba 41. Fani cały czas nie dowierzają. "To jest mama? Wygląda jak twoja rówieśniczka", "Piękna mama. Sto lat" - komentują zachwyceni internauci.

