Nikt nie zwrócił uwagi na to, co Ewa Kasprzyk na wizji powiedziała do Roksany Węgiel o jej narzeczonym! Roxie zapamięta to na zawsze

likp 11:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Roksana Węgiel ma przed sobą szczególny rok. Zgodnie z zapowiedziami, już w 2004 roku ma wziąć ślub ze swoim narzeczonym Kevinem Mglejem. Roxie jest także jedną z gwiazd najnowszej edycji show "Taniec z gwiazdami". W drugim odcinku piosenkarka zaprezentowała się znakomicie. Ale nie to było najciekawsze. Nikt nie zwrócił uwagi na to, co Ewa Kasprzyk powiedziała do Roksany Węgiel o jej narzeczonym! Roxie zapamięta to na zawsze.