Tomasz Wygoda ogłosił "miłość i romans" w programie Taniec z gwiazdami

Stało się to już w drugim odcinku programu "Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda nie wytrzymał po fenomenalnym występie na parkiecie. Po tym, co zaprezentowali Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak, juror był zachwycony. W tańcu wyraźnie zaiskrzyło! Zresztą podobne odczucia mieli inni innymi członkowie składu jurorskiego. Szczęki z podłogi zbierali także zasiadający przez telewizorami widzowie i zgromadzona w studiu publika. - Pokazaliście, że możecie to całkowicie rozwinąć (...) Piękny był cały czas kontakt wzrokowy, tu była miłość i romans - ocenił Tomasz Wygoda, który - mimo zaczepek ze strony Agnieszki Kaczorowskiej - bardzo dobrze radzi sobie w roli jurora "Tańca z gwiazdami". Przypomnimy, że gwiazda serialu "Klan" przegrała casting i to właśnie Wygoda znalazł się w składzie jurorskim.

Sara Janicka i Krzysztof Szczepanik otrzymali komplet punktów. Rafał Maserak: Dojrzali tancerze tanga trenują latami, by tak zatańczyć jak Ty zatańczyłeś po miesiącu

Sara Janicka i Krzysztof Szczepaniak zachwycili nawet takiego parkietowego wyjadacza jak Rafał Maserak. - To był spektakl taneczny - stwierdził na gorąco juror, który w pierwszym odcinku nowej serii "Tańca z gwiazdami" zaliczył wpadkę, wypowiadając na wizji wulgarne słowo na literę "z". Tym razem cenzuralne słowa wystarczyły, by docenić uczestników show. - Dojrzali tancerze tanga trenują latami, by tak zatańczyć jak Ty zatańczyłeś po miesiącu - stwierdził Rafał Maserak, odnosząc się do występu Krzysztofa Szczepanika. To jednak nie wszystko. Popis Sary Janickiej i jej tanecznego partnera pochwaliła nawet znana z surowości Iwona Pavlović. - Ja po prostu wiem, że to było doskonałe - oceniła. "Miłość i romans" na parkiecie zostały docenione także w punktacji. Po raz pierwszy w tej edycji programu "Taniec z gwiazdami" para otrzymała komplet punków. Dziesiątki Sarze Janickiej i Krzysztofowi Szczepaniakowi przyznali Ewa Kasprzyk, Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z drugiego odcinka najnowszej serii programu "Taniec z gwiazdami"

