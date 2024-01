Patrycja Markowska z nowym partnerem zna się od kilkunastu lat! Na co czekali?

Od przyjaciela do kochanka

O ile Ewy Kasprzyk czy Rafała Maseraka nikomu nie trzeba przedstawiać, o tyle, o Tomaszu Wygodzie, choć jest bardzo utytułowanym tancerzem i artystą z wieloma osiągnięcia, wiadomo niewiele. „Super Express” postanowił przyjrzeć się nieco bliżej nowemu jurorowi „Tańca z gwiazdami”. Zaczęliśmy od przejrzenia zdjęć, jakie zamieszcza na swoich social mediach. Trzeba przyznać, że jest na co popatrzeć. Nie ma wątpliwości, że Tomasz Wygoda to bardzo przystojny mężczyzna. Ma też świetnie wyrzeźbione ciało. Nic dziwnego, że chętnie zamieszcza półnagie fotki, prezentując tors, do jakiego z pewnością chciałaby się przytulić niejedna kobieta. Niektóre zdjęcia mają również bardzo ciekawy wyraz artystyczny i wręcz zapierają dech.

Jakie osiągnięcia ma Tomasz Wygoda?

Tomasz Jan Wygoda to tancerz, choreograf, aktor, a także pedagog. Jest Absolwentem Wydziału Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Jest wieloletnim nauczycielem tańca współczesnego, tańca butō czy contact improwizacji. W latach 1997-2003 był tancerzem w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Występował w wielu spektaklach teatralnych i musicalowych. Jest też twórcą choreografii do wielu widowisk artystycznych, głównie teatralnych oraz operowych. Ciekawe jak sprawdzi się w roli jurora "Tańca z gwiazdami"?

Edyta Herbuś opowiada o seksie, miłości i nowym projekcie teatralnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.