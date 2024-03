Joanna Racewicz zabrała psa do restauracji. Nie do wiary, jakie miał wymagania! Woda? Nic z tych rzeczy!

Kiedy gruchnęła wieść, że wraca "Taniec z gwiazdami", pewne było, że w show zajdą zmiany. Nikt nie przypuszczał, że będą aż tak radykalne. Aż trzech jurorów straciło posadę. I kiedy okazało się, że potrzebni będą ich następcy, na giełdzie nazwisk pojawiło się nazwisko Agnieszki Kaczorowskiej. Gwiazda "Klanu" to uznana tancerka, która ma doświadczenie na parkiecie show. Była już bliska angażu, ale... podziękowano jej. - Przeszłam wszystkie stany emocjonalne po tym, jak się dowiedziałam, bo zależało mi bardzo, więc tak, było mi przykro, a z drugiej strony nie mam już na to wpływu, zrobiłam, ile mogłam zrobić w tym kierunku - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Kaczorowska postanowiła więc wypowiedzieć się na temat Tomasza Wygody, który będzie oceniał taneczne popisy gwiazd.

- Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca, gdzie indziej działający. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli jakby dla tancerzy towarzyskich, nie jest autorytetem. Ja jestem nikim w świecie hip-hopu i nigdy nie podjęłabym się oceniania hip-hopowego konkursu, bo nie jestem w tym specjalistą. Dla mnie jest to trochę jak sędzia piłki nożnej sędziujący siatkówkę - wyjaśniła w rozmowie z Plotkiem.

Oto pary nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Kto z kim zatańczy?