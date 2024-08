Roksana Węgiel i Kevin Mglej 25 sierpnia 2024 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni. Piękna uroczystość do ostatniej chwili była trzymana w tajemnicy. Tego wyjątkowego dnia parze towarzyszyła jednak rodzina, a także wierni przyjaciele. Wśród obecnych osób nie zabrakło również mam zakochanych - ogromne emocje wzbudziła Anna Mglej.

Anna Mglej pojawiła się na ślubie Roksany Węgiel i Kevina Mgleja w dość nietuzinkowej stylizacji. Kobieta miała na sobie jasny kombinezon, którego gorset został obszyty piórami. Trzeba przyznać, że wyglądała zjawiskowo i bardzo modnie. Niestety nie wszystkim jej ubiór przypadł do gustu. Dziennikarze portalu pudelek.pl zapytali specjalistkę w zakresie stylu, savoir-vivre'u oraz wystąpień publicznych, Irenę Kamińską-Radomską o to, co sądzi o stylizacji mamy Kevina.

"Jak najbardziej można przybyć jako gość, nawet jako panna młoda, ubrana w spodnium. To jest akceptowalne, ważne, tylko żeby spodnium było dostosowane do dress codu, niezależnie od tego, czy jest się panną młodą, czy gościem. Jedyny błąd, jaki popełniła mama pana młodego, to to, że ubrała się na biało. Biel jest zastrzeżonym kolorem dla panny młodej, więc jest to faux-pas. Jeżeli chodzi o Roksanę, to muszę przyznać, że była ubrana bardzo skromnie i pięknie - wyrazy dużego uznania. Pan młody wybrał strój city, czyli nie jest to strój wizytowy, a więc ten szczebelek jest niższy niż zwykle na ślubach, ale widzę, że wszyscy goście, może było to tak określone, mają przybyć w jasnych strojach - wyjawiła w rozmowie z portalem pudelek.pl Irena Kamińska-Radomska.