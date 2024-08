Roxie Węgiel dzień po ślubie. Pokazała się w koronkowej bieliźnie i peniuarze. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

Roksana Węgiel ma 19 lat i właśnie wyszła za mąż. A właściwie wzięła ślub kościelny i zorganizowała huczne wesele, bo ślub cywilny odbył się już kilka miesięcy temu w pełnej tajemnicy. Węgiel i Mglejowi bardzo zależało na uroczystości kościelnej - oboje są niezwykle religijni. Regularnie chodzą do kościoła, ponieważ mocno wierzą w Boga, który miał nawet dać Roxie znak o tym, że Kevin jest jej pisany.

Teraz są już małżeństwem także w boskich oczach, a Węgiel nie ukrywa swojego stanu cywilnego. Pochwaliła się zdjęciami wykonanymi po ślubie i weselu. Na jednym wygląda niezwykle kusząco! Młoda małżonka pozowała w samej bieliźnie.

Na instagramowym profilu Roxie Węgiel co i rusz pojawiają się nowe zdjęcia i nagrania ze ślubu kościelnego, który sprawił parze młodej wiele radości. Na ujęciach z kościoła widać samo szczęście. Zakochani pobrali się 25 sierpnia. Teraz otwarcie funkcjonują jako małżonkowie. Węgiel w sieci pokazała zdjęcia wykonane na łódce już po weselnym zamieszaniu. O Mgleju pisze "mąż", a o sobie "żona".

Naturalne ujęcia dalekie są od weselnego blichtru, czego nie można powiedzieć o zdjęciu w bieliźnie, którym także pochwaliła się nastoletnia panna młoda. Roxie pozowała do niego ubrana jedynie w białe, koronkowe wdzianko złożone ze stanika i szortów. Na bieliznę zarzuciła lekki peniuar w tym samym stylu. Czyżby pokazała fanom swój strój z nocy poślubnej? To bardzo odważne ujęcie jak na mocno religijną Roxie!

Roxie i jej mąż jeszcze jako para bez ślubu chodzili na randki różańcowe. Co to właściwie znaczy? Piosenkarka i jej partner wyjaśnili w wywiadach. Węgiel przyznała, że z ukochanym łączy ją wyjątkowa więź, również związana z religią.

Kevin w wywiadzie, którego udzielił serwisowi Jastrząb Post, dodał:

Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe. Czyli jak niektórzy ludzie się dzwonią na wideokonferencjach i gadają na różne tematy, my się znaliśmy i też rozmawialiśmy bardzo dużo, ale odmawialiśmy różaniec i to zawsze nas tak zbliżało. Więc ta wiara jest obecna.