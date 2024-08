Matka Roxie po raz pierwszy przemówiła, co myśli o ślubie córki. Nie mogła dłużej milczeć

Matka Roxie przerwała milczenie po ślubie córki. Nie wytrzymała

Edyta Węgiel długo milczała na temat najważniejszego wydarzenia w życiu swojej 18-letniej córki Roxie. Ślub Roksany z Kevinem Mglejem, który odbył się w niedzielę 25 sierpnia już przeszedł do histroii polskiego show-bizneu. Na bajecznej uroczystości i weselu bawiły się wielkie gwiazdy, a rodzice państwa młodych nie ukrywali wzruszenia. Jednak do tej pory matka Roxie nie wypowiadała się na temat związku i jej poważnej życiowej decyzji, aby przysiąc Kevinowi miłość i wierność małżeńską przed Bogiem.

Matka Roxie przemówiła po ślubie córki

Jednak w końcu matka Roxie nie wytrzymała i przerwała milczenie. Po ślubie 19-letniej Roxie Edyta Węgiel zabrała głos i ujawniła całą prawdę na temat tego, co działo się w życiu jej córki przez kilka ostatnich miesięcy przed ślubem. W rozmowie z portalem "ShowNews.pl" matka Roxie potwierdziła także plotki na temat ślubu cywilnego córki z Kevinem.

Oni wzięli ślub cywilny dużo wcześniej, więc mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. Rodziców Kevina też poznaliśmy, to mili ludzie – powiedziała matka Roxie.

Co Edyta Węgiel myśli o byciu babcią?

Matka Roxie Węgiel odniosła się także do obaw fanów, czy aby jej córka nie jest za młoda na ślub. Przy tej okazji Edyta Węgiel wspomniała też o tym, co myśli o ewentualnych dzieciach państwa Mglej. Przypomnijmy, że Kevin ma już 28 lat i pewne doświadczenia życiowe. Ukochany mąż Roxie ma syna, 4-letniego Williama ze związku z aktorką Malwiną Dubowską. Pasierb Roxie jest równolatkiem jej młodszego brata Tymoteusza. Co na to wszystko Edyta Węgiel?

- A czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub… To już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było - podsumowała matka Roxie.

Edyta Węgiel na pytanie o „bagaż życiowy wniesiony przez wybranka córki” nie chciała już odpowiedzieć. O tym za to mówiła już sporo sama Roksana.

Roxie: "Historia zatoczyła koło"

Jak przypomniał "Shownews.pl", wokalistka twierdzi, że w jej rodzinie historia zatoczyła koło, bo mama też młodo wyszła za mąż za starszego od siebie mężczyznę. - Dokładnie taka sama różnica wieku jest między moimi rodzicami. Aktualnie są już dwadzieścia kilka lat razem, z trójką dzieci i ogromnym szczęściem - mówiła w jednym z wywiadów artystka.

Na temat ślubu kościelnego Roxie jej tata nic nie wiedział jeszcze w marcu br. Ale na uroczystości to on odprowadził wokalistkę do ołtarza i przekazał szczęśliwemu Kevinowi.

