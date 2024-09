Piotr Świerczewski zabrał wnuczkę do telewizji i srogo tego pożałował. Lily powiedziała TO przed kamerami

Roksana Węgiel jest jedną z bardziej utalentowanych gwiazd młodego pokolenia. 19-latka w minioną niedzielę pojawiła się na planie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" i to nie w roli tancerki czy wokalistki, a gościa specjalnego. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała nietuzinkową stylizację. Trzeba przyznać, że wyglądała rewelacyjnie.

Roksana Węgiel w bardzo drogiej stylizacji

Roksana Węgiel wzięła udział w 14. edycji "Danicing with the stars. Taniec z gwiazdami" i dotarła aż do finału, w którym zajęła 2. miejsce. Jej pojawienie się na widowni show wywołało ogromne emocje i przyciągnęło do niej obecnych na planie fotoreporterów. 19-latka tego dnia postawiła na modną w tym sezonie rockową stylizację. Gwiazda miała na sobie czarny, skórzany płaszcz, pod którym ukryła jeansowy komplet oraz wysokie kozaki przed kolano. Roksana nie zapomniała również o odpowiednich dodatkach. Gwiazda wybrała czarne okulary przeciwsłoneczne oraz torebkę.

Warto wspomnieć, że wszystkie elementy, które zaprezentowała na ściance Roksana Węgiel, kosztowały krocie. Płaszcz można kupić w sklepie MMC za 5 tysięcy złotych, torebka z kolei to projekt domu mody Louis Vuitton za który trzeba zapłacić około 7 tysięcy złotych. Okulary przeciwsłoneczne to kolejny spory wydatek. Marka YSL każe sobie zapłacić za taki fason około 2 tysięcy złotych.

Roksana Węgiel uwielbia drogie ubrania i dodatki

To nie pierwszy raz, kiedy Roksana Węgiel pokazuje się na ściance w drogich ubraniach i dodatkach. Dziewczyna uwielbia zagranicznego marki premium, ale chętnie wybiera też polskich projektantów. Jej garderoba wypełniona jest modnymi elementami. Szafa artystki, a raczej wnętrze może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych.

