Gwiazdor TVN24 aresztowany. Zatrzymało go CBA. Poważne sprawy w tle

Wirtualna Polska podała, że zatrzymanie dziennikarza TVN24 ma mieć związek ze śledztwem, w którym zatrzymany i aresztowany został Zbigniew M., były komendant główny policji. - Do zatrzymania Mateusza W. przez agentów CBA doszło w piątek. Mężczyznę przewieziono do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy wnioskowali o areszt dla dziennikarza, sąd przychylił się do wniosku i aresztował Mateusza W. na trzy miesiące - czytamy na WP.pl. Portal podaje, że prokuratura nie informuje, czego dotyczyć mają zarzuty dla Mateusza W. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu potwierdza jednak, że do zatrzymania doszło, a W. postawiono zarzuty.

Kim jest Mateusz W.?

To dziennikarz TVN24 i TVN BiS, związany z TVN od lat. Jest specjalistą od spaw ekonomicznych i biznesu. Jest znany widzom jako prowadzący serwisy informacyjne oraz program gospodarczy.