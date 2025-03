Były komendant główny policji Zbigniew M. zatrzymany przez CBA! Akcja na lotnisku w Warszawie

Zakazano działalności w wieżowcu w centrum Warszawy, ale hotel działa dalej. Jak to możliwe?

Były komendant główny policji zatrzymany przez CBA! Akcja na Lotnisku Chopina w Warszawie

Zbigniew M., były komendant główny policji, został zatrzymany przez CBA na Lotnisku Chopina w Warszawie.

"Na polecenie prokuratury agenci CBA zatrzymali byłego komendanta głównego Policji. Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem (28 lutego) na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał z Sri Lanki. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu" - przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA.

