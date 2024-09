Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel to jedne z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Maryla to niekwestionowana królowa polskiej estrady. Chociaż ma już 78 lat, to nie zwalnia tempa. Od pewnego czasu Rodowicz odświeża swoje stare piosenki i prezentuje je w duetach z innymi artystami. Jakiś czas temu zaprezentowała "Sing-Sing" we współpracy z Mrozem. Teraz przyszedł czas na kolejny duet, tym razem z Roxie Węgiel. Rodowicz zaprosiła do współpracy Roksanę Węgiel. Owocem ich pracy jest nowa wersja znanej w latach siedemdziesiątych piosenki "Damą być".

Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel w redakcji "Super Expressu"

W związku z promocją utworu Maryla Rodowicz oraz Roxie Węgiel pojawiły się w redakcji "Super Expressu". Pod budynek zajechały różowym samochodem. Obie panie wyglądały rewelacyjnie! Roksana miała na sobie porwane jeansy oraz crop top, na który zarzuciła luźną marynarkę, z kolei jej starsza koleżanka wybrała sportowe szorty, luźną koszulę oraz czarną marynarkę. Jak na prawdziwe gwiazdy przystało, obie miały na nosach okulary przeciwsłoneczne, chociaż nie było słońca.

Nowa współpraca Roxie Węgiel i Maryli Rodowicz

"Damą być" to jeden z najpopularniejszych utworów w repertuarze Maryli Rodowicz. Polska artystka zaprosiła do wspólnego wykonania Roxie Węgiel. Efekt jest zaskakujący. Fani gwiazd dostają radosny i międzypokoleniowy manifest kobiecości.

Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel to artystki, które mają dwa bardzo charakterystyczne głosy. Piosenka "Damą być" to kultowy przebój z repertuaru Maryli, który przez lata zachwycał, a także inspirował. Teraz powraca w zupełnie nowej odsłonie. Te dwie odważne kobiety łączą w sobie klasykę, a także nowoczesność, tradycję oraz buntowniczy charakter.

