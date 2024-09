Nowy teledysk Rodowicz z Roxie zbiera cięgi. "Wyszło sucho, kiczowato"

Przepraszam, ale to jest straszne 😳

Uwielbiam tą piosenkę, najbardziej w oryginale choć w tercecie z Dodą również... To z całym szacunkiem dla wykonawczyń niestety nieudolna próba odświeżenia czegoś bardzo dobrego. Wyszło sucho, kiczowato, dalekie od przekazu. 💁

Kocham Marylę i tez rozumiem te kroki w strone nowoczesnosci, wypromowania sie na nowo jednak uwazam ze Maryli nie jest to potrzebne a na pewno nie w takim wykonaniu... to nie to jednak...

Baaardzo mało Maryli w tym utworze. Tak bardzo czekałem na nowy aranż i przyznam szczerze, że jestem zawiedziony. Czy chodzi tutaj o wypromowanie tejże młodej damy na plechach ikony ?