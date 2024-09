Roksana "Roxie" Węgiel jeszcze prawdopodobnie nie doszła w pełni do siebie po harcach, jakie odstawiała na weselu z Kevinem Mglejem, a tu napływają wieści dotyczące tego, że artystka nie zwalnia tempa. Wokalistka była na ustach całej Polski z powodu niedawno ślubu kościelnego, który wzięła ze swoim ukochanym. Dziesiątki artykułów i galerii zdjęciowych w mediach, wypowiedzi znanych osób ze świata show-biznesu i nie tylko, do tego oceny i dyskusje na wielu poziomach. Uroczystość Roxie Węgiel i Kevina Mgleja została przeanalizowana na wiele różnych sposobów. Teraz pod lupę zapewne zostanie wzięty kolejny krok młodej piosenkarki. Maryla Rodowicz właśnie wygadała się, co czeka Węgiel. Jak się okazuje, ikoniczna postać polskiej sceny muzycznej także będzie miała w tym swój udział, co oznacza, że przed Roksaną bardzo trudne wyzwanie.

Roxie Węgiel ledwo wzięła ślub, a tu takie wieści! Maryla Rodowicz się wygadała. Cała Polska czeka

Roxie Węgiel i Maryla Rodowicz wielokrotnie miały okazję się spotkać czy porozmawiać, ale któż by się spodziewał, że z tych dyskusji może wyniknąć coś takiego. Autorka hitu "Niech żyje bal" postanowiła ujawnić, jakie zadanie czeka teraz Roksanę. Piosenkarka będzie musiała sprostać legendzie, jaką wokół siebie zbudowała Rodowicz, i razem z nią zaśpiewa.

- Dobrze zgadywaliście! Roksana Węgiel i Maryla Rodowicz we wspólnym utworze "Damą być" - ogłosiła Maryla Rodowicz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Teraz cała Polska czeka na to, by zobaczyć panie w akcji, a przynajmniej czekają na to zarówno fani Rodowicz, jak i Węgiel. Na szczęście ich ciekawość zostanie szybko zaspokojona, ponieważ premiera wspólnego utworu wokalistek pt. "Damą być" będzie miała miejsce już jutro, tj. we wtorek, 10 września. Rodowicz nie po raz pierwszy nagrywa nową piosenkę z artystą lub artystką, będącym przedstawicielem młodego pokolenia. W przypadku Roxie Węgiel obaw być nie powinno, ponieważ świeżo upieczona żona ma bardzo dobre warunki wokalne. Jesteśmy ciekawi, co wyniknie z tego połączenia!

