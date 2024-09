Roxie Węgiel zrobiona w BAMBUKO! Nie tak to miało wyglądać. Kamery nagrały jej nietęgą minę

Roksana "Roxie" Węgiel i Kevin Mglej wzięli niedawno ślub, a uroczystość odbiła się szerokim echem w mediach. Trochę czasu minęło już od tego wydarzenia, lecz młoda wokalistka nadal nie może odpędzić się od pytań o jej sferę prywatną. Dało się to odczuć już w czasie, gdy razem z Marylą Rodowicz promowała odświeżoną wersję utworu "Damą być". O ile sama nie zaczęła tematu, dziennikarze wręcz nie mogli pytać ją o kwestie związane ze ślubem. Tym bardziej jakież musiało być jej zdziwienie, gdy została zaproszona do śniadaniówki "Halo, tu Polsat", by rozmawiać o trasie koncertowej, a wywiad zaczęto od czegoś zupełnie innego. Paulina Sykut-Jeżyka i Krzysztof Ibisz rozpoczęli bowiem rozmowę od pytań prywatnych, które zresztą uprzedziła zapowiedź dotycząca ślubu wokalistki. Roksana Węgiel nie była w stanie ukryć nietęgiej miny, którą uchwyciły kamery. Języka za zębami również nie utrzymała. - Myślałam, że przyszłam tutaj porozmawiać o trasie - wypaliła, wyraźnie zniesmaczona. Prowadzący robili, co w ich mocy, by udobruchać 19-latkę. Szczegóły poniżej.

Roksana Węgiel chciała rozmawiać o trasie, a wypytywali ją o ślub z Kevinem Mglejem. Miało być inaczej

Życie prywatne gwiazd bardzo ciekawi fanów, więc nic dziwnego, że Polsat próbował uszczknąć rąbka tajemnicy ze ślubu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja tylko dla siebie. Ale pytania o ślub ewidentnie poddenerwowały Roksanę. Prowadzący zapewnili ją jednak, że za moment przejdą do trasy koncertowej, lecz chcieli zapytać tylko o kilka rzeczy. Sykut-Jeżyna zażartowała nawet, że przecież Kevin "na pewno ich ogląda", co Roxie skwitowała oschłym: "nie wiem, co robi". Ostatecznie wokalistka dała się jednak "urobić" i z nieco wymuszonym uśmiechem postanowiła odpowiedzieć.

- Nie było tak, jak na typowym weselu - podkreśliła Roksana Węgiel, wyznając, że na ich uroczystości nie było oczepin. 19-latka dodała, że czuje się wspaniale jako żona, pokazała do kamery obrączkę, opowiedziała o tym, jaki wymarzony był to dla niej dzień. - Dla nas był to wielki dzień i chcieliśmy do końca trzymać go jak najbardziej w sferze prywatnej. Jednak, jak wiadomo, nie jest to łatwe, kiedy jest się osobą publiczną. W dzień ślubu fotoreporterzy udali się pod kościół i zrobili nam zdjęcia. Są to rzeczy, które trudno zachować tylko dla siebie do samego końca. Szczerze mówiąc, to nawet się na tym nie skupialiśmy. To był taki piękny dzień, że żyliśmy tylko tym momentem - dodała.

Węgiel przyznała, że od początku próbowali razem z Mglejem ukryć datę uroczystości przed mediami, lecz to nie do końca się udało. Młoda artystka próbowała ignorować reporterów, by skupić się na emocjach i przysiędze.

Nowa trasa koncertowa Roxie Węgiel. Występy ruszają 6 października 2024

Gdy Roksana Węgiel skończyła opowiadać o ślubie, mogła wreszcie skupić się na tym, po co przyszła, czyli na promocji trasy koncertowej. Powiedziała, że z występami rusza dokładnie 6 października 2024 roku. Na scenie mamy zobaczyć "inną odsłonę Roxie". Ceny biletów zaczynają się od 99 złotych, lecz im bliżej koncertu, tym ceny mogą okazać się droższe. Tuż przed wydarzeniem kwota sięgnie 159 złotych. Z kolei za 249 złotych fani będą mogli spotkać się z Węgiel i zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie. Trzeba przyznać, że nie jest to wygórowana cena za "meet & greet", zważywszy na to, że są gwiazdy, które życzą sobie za to zwykle około 500 lub tysiąca złotych,a w przypadku zagranicznych artystów kwoty sięgają nawet kilku tysięcy. Jednocześnie Roxie Węgiel podkreśliła, że myśli o karierze za granicą. - Działam poza Polską, żeby się rozwinąć - wyznała. Na koniec Krzysztof Ibisz wręczył Roxie prezent: obraz ślubny, przedstawiający ją i Kevina Mgleja, który wykonała Blanka Biernat. Akurat w tym przypadku zachwyt 19-latki wydawał się całkowicie naturalny. Piękne dzieło!

Zobacz także galerię zdjęć: Roxie Węgiel wtulona w ukochanego męża. "Co Bóg złączył"

Sonda Roksana Węgiel i Kevin Mglej zrobili sobie pasujące tatuaże. Ona z literką "K", on z literką "R". Co o tym myślisz? Fajny pomysł, popieram Nie mnie oceniać, to ich sprawa Totalna głupota, będzie tego żałować Najgorszy rodzaj tatuażu Nie mam zdania