Kinga Rusin po latach pracy w mediach, którą łączyła z prowadzeniem własnego biznesu, powiedziała: "dość". Porzuciła działalność medialną i skupiła się na rozwijaniu firmy kosmetycznej, podróżach po całym świecie i pielęgnowaniu związku. Nie zrezygnowała oczywiście z pojawiania się w mediach społecznościowych, a o tym, co dzieje się w jej życiu, informowała na Facebooku czy Instagramie.

Choć większość czasu spędzała, jeżdżąc w najciekawsze zakątki globu, bywała też w Polsce. W kwietniu można było ją zobaczyć na czerwonym dywanie podczas nagrywania jednego z odcinków "Tańca z Gwiazdami". Wtedy zaczęły się plotki o powrocie gwiazdy do telewizji. Teraz dziennikarka sama dała znać, że faktycznie wraca do pracy przed kamerami!

Kinga Rusin znów w telewizji!

Rusin, która bawi w Amazonii, na swoim instagramowym profilu poinformowała, że ma dla fanów "małą telewizyjną niespodziankę".

Będę miała dla Was małą telewizyjną niespodziankę. Co? Gdzie? Kiedy? Czy to może mieć coś wspólnego z Amazonią, którą aktualnie eksploruję i którą nie mogę się przestać zachwycać? Chwila cierpliwości i wszystko stanie się jasne. Szczegóły poznacie w ciągu kilku najbliższych dni - napisała.

Dodała też, że zawsze uwielbiała "programy Davida Attenborough. Niestraszne mi więc tarantule, skorpiony, węże czy żaby wielkości piłki futbolowej". Czyżby miała poprowadzić program przyrodniczy?

Rusin wraca. Gdzie? Kiedy? Mówi się o "Dzień Dobry TVN"

Według Pudelka Rusin ma już w tę niedzielę 3 sierpnia pokazać się widzom "Dzień Dobry TVN", ale nie ze studia, a z buszu. Łączenie z gwiazdą telewizji ma być pierwszym krokiem, a kolejny to powrót do prowadzenia programu śniadaniowego stacji TVN! Mówi się, że gwiazda będzie gospodynią weekendowych wydań i to już po wakacjach.

Niestety, nie wiadomo, czy prowrót Rusin to jednorazowa przygoda, czy może stały angaż. Widzowie na pewno ucieszyliby się z tego ostatniego! Rusin mogli oglądać w "Dzień Dobry TVN" aż przez 15 lat. Kinga prowadziła show od 2005 do 2020 r. i była w tym świetna.

