Egzotyczna impreza Kingi Rusin! Imieniny w amazońskiej dżungli i taniec z tubylcami

Kinga Rusin słynie z zamiłowania do podróży i życia w zgodzie z naturą. Tym razem postanowiła połączyć obie pasje i swoje imieniny uczcić z dala od cywilizacji – w Amazonii. Jak przyznała w mediach społecznościowych, to było niezapomniane przeżycie:

Tak jeszcze nigdy nie świętowaliśmy moich imienin! W środku amazońskiej dżungli! W wiosce Indian Kukama! Razem z jej mieszkańcami! Zostaliśmy na powitanie pomalowani, a na głowy założono nam tradycyjne indiańskie nakrycia. Napiliśmy się wspólnie napoju z juki i odtańczyliśmy taniec radości

– napisała Kinga Rusin na Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: Królowie i królowe telewizji. Kogo wypromował Edward Miszczak?

Kinga Rusin świętuje w dżungli

Dla dziennikarki ta podróż była czymś więcej niż tylko egzotyczną wycieczką. Jak podkreśliła, od dawna marzyła o wyprawie do Amazonii, a imieniny okazały się idealnym momentem, by spełnić to pragnienie.

Co za fantastyczny początek wyprawy do Amazonii! Ta podróż była od dawna moim marzeniem, więc traktuję ją trochę jak prezent imieninowy. I takie prezenty lubię najbardziej

– dodała w dalszej części wpisu.

POLECAMY: Blisko 54-letnia Kinga Rusin topless na basenie. Dłonie na biuście, uśmiech na twarzy. I nic więcej!

Kinga Rusin realizuje swoje podróżnicze pasje i robi to w wyjątkowym stylu. Jej wyprawy to nie tylko luksusowe wyjazdy, ale też spotkania z lokalną kulturą, ludźmi i ich codziennością. Wiele z tych podróży ma również wymiar emocjonalny i symboliczny, jak choćby ta do Amazonii, czy wcześniejszy wspólny wyjazd z mamą, podczas którego 82-latka udowadniała, że "wiek to tylko liczba".

Rusin udowadnia, że życie po telewizji może być pełne barw, inspiracji i autentycznych przeżyć. Choć kiedyś Kinga była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN, dziś skupia się na działalności ekologicznej, biznesowej i internetowej. Wraz z partnerem przez większość miesięcy w roku przebywa za granicą, dzieląc się relacjami z podróży.

WARTO TO ZOBACZYĆ: Gładka Kinga Rusin bez makijażu zawitała do Polski. W sklepie aż przy niej skakali. Mamy zdjęcia

Obejrzyj zdjęcia Kingi Rusin w nietypowym nakryciu głowy w naszej galerii. Takich podróży i tak pięknego życia można jej tylko pozazdrościć.

Kinga Rusin szaleje na stoku. Jeszcze niedawno narzekała, że jest cała połamana i czeka ją operacja Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.