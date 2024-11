Roxie Węgiel z odchudzonym mężem w "Tańcu z gwiazdami". Widać różnicę? Kevin Mglej zrzucił prawie 40 kg!

Za nami finał 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Na czerwonym dywanie show można było zobaczyć Lunę, Nataszę Urbańską czy Edytę Górniak, która po 20 skonfliktowanych latach wreszcie pogodziła się z Dodą. Ta z kolei przyciągała wzrok w obcisłej bordowej kreacji!

Podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami" widzowie obejrzeli występ Roxie Węgiel i Maryli Rodowicz. Królowa polskiej sceny muzycznej tego wieczoru postawiła na perukę z szalenie długimi włosami.

Za kulisami Roksana brylowała nie z koleżankami z branży, a z mężem. Kevin Mglej w finale "Tańca z gwiazdami" prezentował się zupełnie inaczej niż kilka miesięcy wcześniej, gdy w show popisywał się tanecznymi umiejętnościami. Widać, że zrzucił sporo kilogramów. Zobaczcie sami!

Kevin Mglej postanowił zmienić styl życia. Je zdrowiej i uprawia sport, a jego sylwetka z miesiąca na miesiąc wygląda inaczej. Okazuje się, że mąż Roxie zrzucił już 37 kg! Ta zmiana dokonała się w ciągu dwóch lat, ale największe efekty są widoczne ostatnio. Motywacją dla Kevina jest jego szczuplutka żona, która musi zdrowo żyć ze względu na cukrzycę, którą u niej wykryto.

Zmieniłem bardzo dużo, staramy się jeść pełnowartościowe produkty, dobrze zbilansowane do naszego zapotrzebowania, wysokojakościowe i naturalne. (...) Trenuję od 3 do 5 razy w tygodniu, zależy od tego, ile mam pracy w firmach i na ile treningów wygospodaruję w kalendarzu czas. (...) Sport stał się dla mnie przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Często na siłownię chodzę też z żoną, która jest moją największą motywacją, kiedy po prostu się nie chce. Polecam również saunę 2 razy w tygodniu i zero alkoholu - opowiadał Kevin Mglej w rozmowie z Pudelkiem.