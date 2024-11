Nieskazitelna Maryla Rodowicz zaszalała z peruką podczas finału "Tańca z Gwiazdami". Wyglądała jak 20-latka

Maryla Rodowicz w finale "Dancing with with Stars. Taniec z Gwiazdami" udowodniła, że jest niekwestionowaną królową sceny i stylu! Podczas finału programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" artystka postawiła na efektowną blond perukę, która nadała jej młodzieńczego blasku, sprawiając, że wyglądała jak 20-latka!

Ale to nie wszystko – na scenie "Dancing with with Stars. Taniec z Gwiazdami" Maryla wystąpiła w duecie z młodą gwiazdą Roxie Węgiel, wspólnie wykonując przebój "Damą być". Ich wykonanie porwało publiczność. Energia i charyzma Maryli Rodowicz w połączeniu z młodzieńczym wdziękiem Roxie stworzyły niezapomniane widowisko.

Nieskazitelna Maryla Rodowicz podczas finału "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Podczas finału "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" Maryla Rodowicz pojawiła się w spektakularnej stylizacji, która przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Artystka postawiła na długą, blond perukę z prostą grzywką, która idealnie podkreślała jej młodzieńczy wygląd. Do tego wybrała odważny, czarny, lateksowy gorset z głębokim dekoltem i błyszczącymi akcentami, który doskonale pasował do jej scenicznego wizerunku.

Całość stylizacji dopełniły efektowne, połyskujące dodatki – dwa srebrne naszyjniki, w tym zawieszka z napisem, oraz rękawice ozdobione cekinami i kryształkami. Makijaż artystki również robił wrażenie – intensywne, fioletowe cienie na powiekach przyciągały uwagę i świetnie kontrastowały z jej jasnymi włosami.

Maryla wyglądała, jakby czas stanął w miejscu – pełna energii i charyzmy, niczym prawdziwa królowa sceny. Jedno jest pewne – Rodowicz wie, jak zaskakiwać!

