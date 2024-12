Roxie Węgiel w bikini na śniegu! Tak świętowała urodziny męża. Kevin Mglej skończył 28 lat

Nie żyje Ewelina Ślotała. To była partnerka Jakuba Rzeźniczaka. Zmarła w wieku 35 lat

Roxie Węgiel i Kevin Mglej na co dzień są zapracowani, poza tym małżonek Roksany wychowuje syna z poprzedniego związku. Oboje mają pełne ręce roboty! Ostatnio zakochani postanowili odpocząć i zaszaleć. Wyjechali do pełnej śniegu Finlandii, gdzie nie tylko bawili się w śniegu niczym dzieci, ale też celebrowali 28. urodziny Kevina. Mglej chętnie pozował do zdjęć, ale jeszcze chętniej robił je pięknej żonie.

Roksana i Kevin zaliczyli jazdę po ośnieżonej górce, wizytę w śniegowej saunie i cieszyli oczy uroczymi lodowymi rzeźbami. Ale najbardziej zależało im na tym, aby po prostu być razem. Na instagramowym koncie Węgiel, które śledzi aż 1,5 mln internautów, nie brakuje zdjęć z wyjątkowej, przedświątecznej wyprawy.

Małżonkowie odpoczywają w przytulnym domku. Roxie i Kevin wyglądają na zakochanych po uszy

Świąteczny klimat podczas odpoczynku w Finlandii zapewnia im nie tylko biały puch. W domu, w którym piosenkarka zatrzymała się razem z mężem, jest ogromna, pięknie przystrojona choinka. Ale Roxie i Kevin większość wolnego czasu raczej spędzają poza wynajętym lokum. Mają przecież tyle atrakcji do zaliczenia!

Oboje postanowili zahartować się i w zimnym klimacie, mimo śniegu, zrzucili ubrania. Kevin pokazał się bez koszulki, a jego żona pozowała w samym bikini! Wyglądała obłędnie, jednak na sam widok robiło się zimno.

Kevin Mglej skończył 28 lat, Roxie też ma niebawem urodziny

Mąż Roksany Węgiel w Finlandii świętował urodziny. Jest już 28-latkiem! Roksana ma tylko 19 lat, jednak wydaje się, że różnica wieku tej parze zupełnie nie przeszkadza. Zresztą Roxie już za chwilę też będzie zdmuchiwać świeczki z urodzinowego tortu. 11 stycznia skończy 20 lat.

