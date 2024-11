Kto namawia Roxie Węgiel na dziecko? Z kim romansuje Kaczorowska? Czy Hakiel weźmie ślub? Andrzejkowe wróżby dla gwiazd! Słynny tarocista ujawnia

Nagrali, co 81-letnia Urszula Dudziak wypaliła do młodego przystojniaka! Niezręczna sytuacja. "Proszę nikomu tego nie mówić"

Dziecko musi poczekać. Roxie Węgiel ma inne priorytety

Czy Roxie Węgiel i Kevinowi Mglejowi będzie się układać w małżeństwie? Kiedy ich rodzina się powiększy?

Max Matt: - Widzę, że będzie im się układać. Ich relacja jest spokojna i stabilna. I choć małżeństwo może bywać dla Roxie nieco ograniczające, bo jest bardzo młoda i czasem chciałaby jeszcze zaszaleć, nadal będzie im się układało. Karta kapłanki może oznaczać matkę lub teściową, która chciałaby, żeby niedługo pojawiło się dziecko. Roxie jednak jest teraz skupiona na karierze i życiu zawodowym. Zbliża się intensywny dla niej czas. Ma mnóstwo planów. Na razie brak miejsca na powiększenie rodziny, mimo sugestii, namów, a nawet nacisków ze strony bliskich.

Kaczorowska będzie romansować

Czy Agnieszka Kaczorowska spokojnie rozwiedzie się z mężem i czy znajdzie nową miłość?

- Karta Dwójki Monet wskazuje na żonglowanie wyborami - albo ma w czym przebierać, albo w jej życiu już ktoś jest. To nie jest jednak ktoś, z kim będzie długo. Jest adorowana, ma uwagę, jest świadoma, że wokół niej kręci się sporo mężczyzn i nie chciałaby decydować się na żadną poważną relację. Wolałaby romansować. Co do rozwodu z mężem? Nie widzę kłótni, ale nie widzę też zgody. Widzę natomiast granie na emocjach i zwodzenie. Król Kielichów i Szóstka Monet mówią, że w przyszłości Agnieszka będzie żałowała decyzji o rozwodzie. Mąż ją kocha i jest dobrą, empatyczną osobą. To dobry materiał na ojca i męża. Ale ten etap został zamknięty. Kiedy Agnieszka zacznie pragnąć poważnego związku, może być jej trudno kogoś znaleźć. Wtedy okaże się, że jej mąż był tym jedynym. Maciej chce rozstać się w zgodzie i chce dla żony jak najlepiej. Ale zgody nie widzę.

Dominika namówi Marcina Hakiela na ślub?

Czy Marcin Hakiel weźmie ślub z Dominiką?

- Nie widzę żadnej karty wesela czy ślubu. Wygląda na to, że kobieta by tego chciała, ale on się tego boi. Boi się, że popłynie w tę relację tak jak w swoje małżeństwo. Nie chciałby stracić swojej wolności. Dominika przedstawia się jako osoba, która może chcieć rządzić i próbować zagarnąć partnera dla siebie. Po przyjściu dziecka na świat mogą pojawić się na Marcina naciski także ze strony innych. Ale w najbliższej przyszłości ślubu na pewno nie widzę. Jednak ich relacja jest wygodna i stabilna. Czy ślub na pewno jest im potrzebny?

Caroline Derpieński szuka starszego partnera

Czy Caroline Derpieński po rozstaniu znajdzie nowego milionera?

- Widzę dwóch adoratorów, na co wskazują karty Pazia Buław i Pazia Mieczy. Niestety, Caroline nie będzie nimi zainteresowana. Mogą jej się wydawać niedojrzali, bo są młodsi od jej poprzedniego partnera. Ona szuka kogoś starszego, kto by się nią nie bawił. Ewentualnie na odwrót. To ona wolałaby mieć kogoś "w garści". Karty mówią też o miłości, której Caroline pragnie. Poprzednia relacja nie dawała jej spełnienia. Musi jednak poczekać, zanim otrząśnie się po zakończeniu związku, który nadal przeżywa. Mogą jednak pojawić się małe romansiki, z którymi być może nawet będzie się obnosić. Ale nie wyjdzie z tego nic poważnego.

Wielkiej przyjaźni nie będzie

Co dalej z relacją pogodzonych Dody i Edyty Górniak? Czy artystki nagrają duet?

- Ich pogodzenie się jest szczere. Karty mówią o życzliwej relacji. Konflikt został zażegnany. Obie są dojrzałe, dorosłe i chcą pokazać innym, że warto się godzić, ale i to, że obie się zmieniły. Nie będzie to wielka i głęboka przyjaźń. Nie będzie też wielkiego, wspólnego projektu. Niewykluczone jednak, że gościnnie spotkają się na scenie. Najważniejsze, że ich relacja pozostanie już grzeczna i miła.

