Agnieszka Kaczorowska sypia u mamy, Maciej Pela u brata. Będzie rozwód? Wiadomo, co z wnioskami rozwodowymi

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zelektryzowało ich fanów. Ta dwójka przecież wydawała się świetnie dobraną parą, która o wszystkim rozmawia i potrafi porozumieć się w każdej sytuacji. Pela i Kaczorowska w pewnym momencie małżeństwa doszli do wniosku, że to na jego barkach spocznie odpowiedzialność za dwoje dzieci i dom, tymczasem aktorka miała prężniej działać zawodowo. Poza tym małżonkowie wspólnie prowadzili działalność, oboje mieli więc wiele na głowach.

W październiku 2024 r. okazało się, że układ pomiędzy tą dwójką, choć sprawdzał się przez ostatnie lata, nagle przestał być najlepszym rozwiązaniem. Kaczorowska i Pela rozeszli się. Od tamtej pory starają się porozumieć w kwestii opieki nad dziećmi i rozwiązać problemy związane z codziennym funkcjonowaniem nie jako małżeństwo, a samodzielni rodzice.

Zobacz także: Maciej Pela nie miał lekko. "Dom, sprzątanie, dzieci i zakupy", a do tego faktury, umowy, robienie zdjęć. Ciągnął to przez 5 lat

Kaczorowska nie rezygnuje z pracy - gra w "Klanie", prowadzi firmę i działa jako influencerka. Pela ze względu na rozstanie z żoną też postanowił stanąć na własnych nogach i wrócił do pracy. Zanim zaczął zajmować się domem 24 godziny na dobę, był doskonałym tancerzem. Obecnie znów naucza.

Gdy małżonkowie nie pracują, zajmują się córkami. Jedna jest w wieku przedszkolnym, druga chodzi do zerówki.

Agnieszka i Maciek wymieniają się opieką nad dziewczynkami, kiedy nie ma ich w domu, czyli wieczorami, aby zaoszczędzić im dodatkowego stresu. Od dawna nie korzystają już z pomocy niani. Pela stara się radzić sobie sam, a jego jeszcze żona czasami angażuje babcię. Na co dzień także nie rozmawiają, aby nie eskalować konfliktu - ograniczają się do SMS-ów i e-maili - zdradziła Pudelkowi osoba z otoczenia pary.

I dodała:

Jeśli chodzi o to, jak mieszkają, to nic się nie zmieniło. Kiedy on jest z dziećmi, ona mieszka u mamy lub w wynajętych mieszkaniach, a kiedy ona pilnuje dzieci - on śpi u brata albo przyjaciela.