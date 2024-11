Agnieszka Kaczorowska okłamała wszystkich?! To nagranie zniknęło z Instagrama

To co nie jest miłe, to co smutne, to co trudne, tam gdzie łzy i rozterki, to właśnie moja prywatność, którą zachowuję tylko dla siebie. Myślę, że ludzie mają dość swoich kłopotów, aby brać na barki jeszcze czyjeś. Dla mnie Instagram to miejsce na to co pozytywne. W każdym życiu i w każdej rzeczywistości są takie chwile i tymi się tu dzieliłam i będę dzielić. To nie kłamstwo. To fragmenty.