Kaźmierska choruje, Conan nie śpi po nocach

Oficjalnie Dagmara Kaźmierska musiała przerwać swój udział w 14. edycji "Tańca z gwiazdami" z powodu poważnych problemów ze zdrowiem. Zaraz po tym pojawiły się informacje, że celebrytka, która zbiła majątek na prowadzeniu agencji towarzyskiej, znęcała się nad swoimi pracownicami. Po tej aferze Kaźmierska uciekła za granicę i często pokazywała na swoim profilu na Instagramie, jak dobrze się tam bawi. Tym razem jednak jej zmęczony syn po nieprzespanej nocy pognał do chorej mamusi z kwiatami. Co się stało?

Conan Kaźmierski mówi o szpitalu

Niewykluczone, że Dagmara Kaźmierska trafiła nawet do szpitala, bo jej syn Conan wspomniał o tym, że teraz za dnia tam codziennie do bywa. Możliwe jednak, że jest to jednak związane z jego przygotowaniami do zawodu lekarza. Nocami syn Kaźmierskiej nie śpi i pracuje, ale na pewno zamartwia się o mamę, skoro natychmiast gna do niej o poranku z kwiatami. Co się dzieje z "Królową życia"?

Za dnia szpital, nauka treningi, potem robota. Tylko skończyłem pracę od razu przyjechałem do mamusi - wyznał Conan Kaźmierski.

Na oficjalnym profilu Kaźmierskiej na Instagramie pojawił się zarówno jej zmęczony syn, jak i kwiaty, które jej przywiózł. "Królowa życia" nie zdradziła, jak teraz wygląda, ani gdzie przebywa. Złamanym, wzruszonym głosem zza kadru z kwiatami, wyznała, że jest chora, a jej syn taki "biedny".

Kaźmierska użala się nad synem

Boże, moje biedne syny, całą noc nie spało, bo w pracy był rano przyjechał kwiatka chorej matce przywieźć.

Tak więc nie wiadomo, na co zachorowała celebrytka. Jeszcze niedawno na swoim Instastory ogłaszała nowy projekt, z którym ma zamiar powrócić, może nawet do którejś z telewizji. Aktualnie nikt nie chce jej na wizji, ale kto wie, może Kaźmierska znajdzie sposób, aby powrócić do łask jednej ze stacji?

