Julia Żugaj w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Internet zapłonął. "Teraz prawda wyjdzie na jaw"

Julia Żugaj szturmem podbiła polski internet, największą sławę zyskując za sprawą udziału w projekcie "Team X". Potem zaczęła solową karierę, nagrywając piosenki dla dzieci i budując fanklub, którego rozmiary przekroczyły chyba nawet jej własne wyobrażenia. Teraz 24-latka próbuje zyskać sławę także w mediach tradycyjnych. Wystąpiła na przykład w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie znalazła się w finale, niemal sięgając po kryształową kulę. I choć ostatecznie przegrała, to trzeba przyznać, że radziła sobie wyśmienicie: udowodniła, że ma talent do tańca, który od zawsze traktowała z pasją i miłością. Czy utrze nosa krytykom także teraz, kiedy okazało się, że będzie nową uczestniczką show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Umiejętności taneczne jej się bowiem przydadzą, ale przede wszystkim będzie liczył się głos. A ten, jak zauważają internauci, nie jest mocną stroną Julii Żugaj, która na koncertach zwykle śpiewa z playbacku lub pół-playbacku. Szczegóły poniżej.

Playback największym sojusznikiem Julii Żugaj. Czy udźwignie występy na żywo w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Większość polskich influencerów (z paroma wyjątkami) nie słynie z wybitnych, imponujących wokali, i nie ma w tym chyba żadnej tajemnicy. Wielkie nazwiska w branży, jak chociażby Elżbieta Zapendowska, niejednokrotnie nie zostawiały suchej nitki na umiejętnościach "internetowych artystów", którym zamarzyła się muzyczna kariera. Julia Żugaj wydała kilka utworów, skierowanych głównie do jej młodszych fanów. Te nagrania, na których śpiewa na żywo, zdaniem krytyków obnażają prawdę o tym, jak w rzeczywistości radzi sobie na scenie. I choć ona sama zarzeka się, że to jej głos słyszymy podczas koncertów, a w tle rozbrzmiewają jedynie chórki, to różne są zdania na ten temat. Udział Julii Żugaj w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" te doniesienia zweryfikuje.

- Czas na kolejną uczestniczkę 22. edycji TTBZ – Julia Żugaj. Influencerka, wokalistka i jedna z najpopularniejszych twórczyń młodego pokolenia w Polsce. Ma na koncie dwa złote minialbumy, miliony obserwatorów i ogromnie zaangażowany fandom – Żugajki. Widzowie pokochali ją także w Tańcu z gwiazdami, gdzie dotarła aż do finału. Teraz Julia zmierzy się z kolejnym scenicznym wyzwaniem – witamy w programie - czytamy w poście opublikowanym na Instagramie.

Znalazła się pod nim fala komentarzy. - Będzie śpiewać z playbacku? (...) Przecież u was można tylko na żywo śpiewać. (...) No to teraz prawda wyjdzie na jaw - czytamy. Czy Julia Żugaj i tym razem pokaże, że krytykujące ją osoby nie mają racji? A może faktycznie nie pójdzie jej najlepiej? Czas pokaże. Jesteśmy bardzo ciekawi efektów!

Sonda Czy Julia Żugaj poradzi sobie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Tak Nie Trudno powiedzieć