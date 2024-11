Agnieszka Kaczorowska w koronkowej bieliźnie. Rozebrała się przed internautami. Nic a nic się nie wstydziła!

o co chodzi?

Agnieszka Kaczorowska podczas wyjść publicznych - na imprezy, premiery, gale - lubi ubrać się elegancko, szykownie i stylowo. Jest estetką, o czym wielokrotnie wspominała w wywiadach. Od dawna wiadomo, że "moda na brzydotę" to nie jest jej bajka.

Na co dzień Kaczorowska sięga po dresowe spodnie i sportowe buty, ale zawsze okrasi taki zwyczajny zestaw płaszczem, okularami czy torebką. Gwiazda bardzo dba o swój wizerunek i za każdym razem wygląda perfekcyjnie. Jeśli dodamy do tego zawsze zadbaną fryzurę i lekki makijaż, wyłania się pełen obraz stylu Kaczorowskiej.

Jednak gdy przychodzi do internetowych współprac z różnymi markami, bywa, że gwiazda musi zrzucić elementy pieczołowicie dobieranej garderoby. Ostatnio pokazała się tylko w bieliźnie!

Agnieszka Kaczorowska w koronkowej bieliźnie. Tak zachęcała do zakupów

Na instagramowym profilu Kaczorowskiej pojawiło się nagranie, do którego pozowała ubrana jedynie w czarny koronkowy stanik. Aktorka przyznała, że bielizna jest wygodna i nawet nieco zmysłowa. Chwilę później zdjęła spodnie, by zaprezentować pasujące do góry majtki.

Tak rozebrana, bez cienia skrępowania, pokazywała czarne wdzianko. Jako aktorka, która od lat pracuje na planie "Klanu", a na dodatek influencerka pokazująca internautom stroje, ma dużo doświadczenia w pozowaniu.

Filmik nagrywała w sypialni. Przy okazji pokazała fanom żółte łóżko zaścielone szarą pościelą.

Agnieszka Kaczorowska i nieprzyzwoity filmik z masażu w "Gogglebox". "Matko, a co ona robi!". Nie wierzyli w to, co zobaczyli