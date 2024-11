Agnieszka Kaczorowska i nieprzyzwoity filmik z masażu w "Gogglebox". "Matko, a co ona robi!". Nie wierzyli w to, co zobaczyli

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem, co aktorka potwierdziła, gdy niedawno stawiła się w programie Kuby Wojewódzkiego. Ten odcinek pokazano bohaterom show "Gogglebox". Gdy zobaczyli fragment dotyczący udziału gwiazdy telewizji w "Królowych przetrwania", nie wierzyli własnym oczom. Materiał był naprawdę mocny!

Kaczorowska w sierpniu nagrywała "Królowe przetrwania", program, który widzowie zobaczą dopiero w 2025 r. na antenie TVN7 i na Playerze. Show powstawał w Tajlandii, nic więc dziwnego, że twórcy wpadli na pomysł, aby nauczyć uczestniczki wykonywania tajskiego masażu. Nie jest to jednak uciskanie pleców, nóg, rąk czy innych równie niewinnych części ciała, o nie.

Kaczorowska pod okiem instruktorki dzielnie uczyła się masować, zainteresowana tematem zadawała nawet dodatkowe pytania.

Nauczycielka odparła: - Jak będziesz chciała, bo tak naprawdę to ty sterujesz tym wydarzeniem.

Kiedy powstawał program, Kaczorowska wciąż była z mężem. Gdy jego fragmenty wyemitowano w show Wojewódzkiego i pokazano bohaterom "Gogglebox", ci już wiedzieli o zbliżającym się rozwodzie. Z taką świadomością nagranie budziło jeszcze więcej skrajnych emocji.

Agnieszka Kotońska i jej znajomi z "Gogglebox. Przed telewizorem" nie wierzyli własnym oczom. Śmiali się, mówiąc, że program o przetrwaniu "jest rozwojowy".

Tę wymianę zdań i krótki, ale mocny urywek "Królowych przetrwania" z Kaczorowską możecie zobaczyć poniżej.

Agnieszka Kaczorowska początkowo nie chciała komentować swojego rozstania z mężem. W końcu, gdy plotki narastały, "wyspowiadała się" przed Kubą Wojewódzkim.

Tak rozstaliśmy się. Rozstaliśmy się jako para. Natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów, natomiast nie jest to pomocne, ponieważ ta cała sytuacja wymaga bardzo dużo spokoju, przede wszystkim ze względu na nasze dziewczynki, które są małe, które bardzo kochamy i które przede wszystkim potrzebują tego wsparcia i takiego spokoju rodzinnego i tak naprawdę wszystkie moje działania teraz są ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne, żeby to wszystko tak dobrze poukładać, żeby po prostu było dobrze i wierzę, że tak się da - opowiadała.