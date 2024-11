Patricia Kazadi o porównaniach do Pauliny Sykut-Jeżyny. Mówi wprost, co o tym sądzi

Chociaż od rozstania Macieja Peli i Agnieszki Kaczorowskiej minęło już trochę czasu, to cały czas ich były już związek wywołuje ogromne emocje. Para formalnie dalej jest małżeństwem, ponieważ nie wzięła jeszcze rozwodu. Można jednak przypuszczać, że niedługo jednak do tego dojdzie. W oczekiwaniu na sprawę rozwodową byli zakochani, nie próżnują. Agnieszka i Maciek sporo pracują, aby zapewnić byt sobie oraz swoim pociechom. Kaczorowska chętnie pojawia się w programach rozrywkowych, a jej "jeszcze mąż" bierze z niej doskonały przykład. Czy niedługo zostanie pełnoprawnym celebrytą, tak jak była ukochana? Wszystko na to wskazuje.

Zobacz też: Maciej Pela zareagował na wywiad Agnieszki Kaczorowskiej. Pokazał prywatne zapiski

Maciej Pela dostanie angaż w TVN? Dodał jednoznaczne zdjęcia

Maciej Pela od rozstania z Agnieszką Kaczorowską zrobił się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Gwiazdor coraz chętniej pokazuje na instagramowym koncie zdjęcia oraz nagrania ze swojego życia prywatnego.

Niedawno opublikował fotkę, na której zaprezentował siedzibę TVN-u. W opisie dodał także krótki komentarz.

To niesamowite dokąd życie prowadzi, kiedy człowiek się nie poddaje - napisał w sieci.

Parę minut później Maciej Pela podzielił się z internautami kolejną zdjęciem. Tym razem tancerz znajdował się w środku budynku.

Nowe taneczne rzeczy na horyzoncie. Małymi kroczkami - napisał wyraźnie podekscytowany.

Agnieszka Kaczorowska o swoim związku

Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska udzieliła nam wywiadu, w którym wyznała, że nikogo nie potrzebuje do szczęścia. Gwiazda wyjawiła, że doskonale radzi sobie w życiu.

W rezultacie myślę... bardzo lubię to poczucie niczego i nikogo nie potrzebuję, a z drugiej strony jeśli otrzymuję miłość i tak dalej to chcę to brać i się tym dzielić. Nie uzależniam się od tych czynników zewnętrznych, jednocześnie jeśli są to tym lepiej, więc to jest jakaś synergia - wyjawiła "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.

Zobacz też: Maciej Pela opublikował intrygujący wpis. Wbił szpilę Agnieszce Kaczorowskiej?

Zobacz naszą galerię: Maciej Pela zareagował na wywiad Agnieszki Kaczorowskiej. Mocne słowa

Sonda Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz? Agnieszkę Macieja Oboje lubię Żadnego z nich

Agnieszka Kaczorowska-Pela wyjawiła prawdę o "Tańcu z Gwiazdami". Ten program jest ustawiony? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.