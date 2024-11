Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali. Byli zakochani, długo nie komentowali tych doniesień, jednak czasem w ich mediach społecznościowych można było dostrzec wzajemne wbijanie szpilek. W miniony wtorek Kaczorowska pojawiła się w show Kuby Wojewódzkiego, aby opowiedzieć o tym, co dzieje się w jej życiu.

Sama trochę na siebie to ściągnęłam, bo dużo swojego życia prywatnego pokazałam. Tak, rozstaliśmy się, natomiast układamy sobie tę nową rzeczywistość i zupełnie nie wiem, w jaki sposób to przeniknęło do mediów - powiedziała Agnieszka w programie.