Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz o rozwodzie. Internauci w szoku! Mówiła o nim z szerokim uśmiechem na twarzy

Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem już we wrześniu! Na początku października gruchnęła informacja o tym, że aktorka i tancerka oraz jej mąż Maciej Pela nie są razem. Wówczas szybko pojawiły się głosy "zaprzyjaźnionych osób" i wyszło na jaw, że partnerzy od kilku tygodni nie mieszkają ze sobą. A przecież jeszcze niedawno w sieci pokazywali, jak bardzo się kochają, a Kaczorowska chwaliła Pelę jako cudownego ojca.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu przyszła na imprezę i uciekła sprzed kamer. Unikała tematu jak ognia!

Agnieszka Kaczorowska na kanapie Wojewódzkiego. Z uśmiechem komentuje rozstanie z mężem!

Kaczorowska początkowo absolutnie nie chciała komentować swojego życia prywatnego, szczególnie w tak dramatycznej odsłonie. Ale miesiąc po tym, jak media obiegły smutne wieści o rozstaniu, zdecydowała się wystąpić u Kuby Wojewódzkiego.

Wiadomo było, że satyryk nie odpuści i temat rozwodu pojawi się podczas rozmowy. I faktycznie tak się stało! Choć odcinek jeszcze nie został wyemitowany, w skrótach, które można znaleźć w sieci, widać Kaczorowską rozprawiającą o rozstaniu.

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no jeszcze nie mamy rozwodu. Jestem tu, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz, a dobrze i zakończmy - mówiła aktorka znana jako Bożenka z "Klanu".

Zobacz także: Głośne rozstanie Kaczorowskiej i Peli to "klątwa okładkowa"? Gwiazda się z tego śmiała. "Wasze niedoczekanie"

Internauci komentują występ Kaczorowskiej

Kaczorowska o rozwodzie opowiadała z uśmiechem na twarzy. Internauci tego się nie spodziewali. Nic więc dziwnego, że w komentarzach nie zostawili na aktorce suchej nitki.

"Z małej Bożenki to piękna kobieta wyrosła", "Wygląd to nie wszystko. Jak widać kolejna, która zbudowała karierę, zrobiła sobie dwójkę dzieci i jak to w dzisiejszych czasach bywa - nagle okazało się, że jej mąż jest nie taki jak potrzeba", "Przykre, że po tylu latach przeżytych razem, mając dwie maleńkie córeczki, pani Agnieszka opowiada o rozstaniu z takim uśmiechem na twarzy. To tak wiele mówi. Ona z uśmiechem, pan Maciej łzy. Straszne to jest. Uwielbiałam tę rodzinę, chociaż profil był przesłodzony, perfekcyjny i aż nie do wiary było, że tak relacje mogą wyglądać. Ktoś cierpi, a ktoś bryluje w TV" - piszą internauci na instagramowym profilu Kuby Wojewódzkiego.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu. Już od dwóch tygodni ma nie mieszkać z mężem! To się porobiło

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kaczorowska baluje po rozstaniu z mężem. Ale sukienka!

Agnieszka Kaczorowska na pierwszej imprezie po rozstaniu. Ależ wygląda! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.