Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu przyszła na imprezę i uciekła sprzed kamer. Unikała tematu jak ognia!

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża Macieja Peli ma być już przeszłością. Byli partnerzy od dawna nie pozowali razem do zdjęć, które później trafiały na ich instagramowe profile, a na imprezie show-biznesowej ostatnio razem byli w czerwcu tego roku. Wówczas tulili się do siebie i szeroko uśmiechali do obiektywów.

Na początku października w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu pary. Z instagramowego konta Peli zniknęły fotki z żoną, a U Kaczorowskiej, która lubiła chwalić się swoim mężem i doskonałym porozumieniem pomiędzy nią a ukochanym, brakuje nowych zdjęć. Ostatnie pochodzą z wakacji, gdy Pela i Kaczorowska celebrowali urodziny córek i spędzali wspólnie czas nad morzem.

Na fotkach z czerwca widać aktorkę i jej męża, którzy całowali się i czule obejmowali. Ale to już koniec.

Kaczorowska i Pela od tygodni nie mieszkają razem

Według informatora Pudelka małżonkowie od kilku tygodni mieszkają oddzielnie i dzielą się opieką nad dziewczynkami.

Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - stwierdziła osoba z bliskiego otoczenia Kaczorowskiej i Peli.

Sami zainteresowani wprost niczego nie komentują, unikając tematu jak ognia.

Kaczorowska nie udziela wywiadów. Uciekła sprzed kamer

Ostatnio, mimo kryzysu w życiu prywatnym, Kaczorowska pokazała się na imprezie promującej klinikę dentystyczną. Smukła aktorka wyglądała doskonale ubrana w biały, szykowny garnitur.

"Gratulacje otwarcia. Niezmiennie trzymam kciuki" - napisała w sieci Kaczorowska i dodała ujęcie z imprezy.

Ale gdy dziennikarze obecni na wydarzeniu chcieli, by z nimi porozmawiała, wprost odmówiła i szybko uciekała sprzed kamer.

Nie rozmawiam dzisiaj z mediami - powiedziała np. Pudelkowi.

Później Kaczorowska pojawiła się na jeszcze innym evencie, ale już w roli prowadzącej. Jak widać, gwiazda ma ręce pełne roboty.

Kaczorowska w sieci pokazuje swoje idealne życie?

Aktorka już dawno temu zasłynęła tym, że postanowiła w sieci pokazywać jedynie ładne i inspirujące elementy swojego życia. Mówiła o modzie na brzydotę, której nie popiera.

Gdy w jej życiu zaszły zmiany, nie dała znać o nich swoim fanom, pozostawiając życie prywatne całkowicie dla siebie. Jej wielbiciele w sieci widzą uśmiechniętą twarz swojej idolki, która mówi o ulubionych kosmetykach i jesiennych seansach filmowych w kocu, z herbatą w dłoni.

Co o tym sądzicie?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie mieszkają razem i podzielili się opieką nad córkami. "Maciek pomieszkuje u przyjaciela"