Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska przez lata uchodzili za jedną z bardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo chętnie opowiadało w mediach o romantycznej relacji, która ich połączyła, a także o tym, jak wygląda ich życie codzienne. Ich instagramowe konta przepełnione były wspólnym fotkami oraz nagraniami, na których można było zobaczyć, jak wygląda ich związek. Niestety małżeństwo nie przetrwało próby czasu i jakiś czas temu portal pudelek.pl poinformował o zakończeniu tego związku. Każde z nich poszło w swoją stronę.

Maciej Pela przekazał radosne nowiny - jego życie po rozstaniu rozkwita

Maciej Pela, zanim poznał Agnieszkę Kaczorowską, był instruktorem tańca. Mężczyzna gwiazdę poznał, kiedy przyszedł do jej szkoły na rozmowę o pracę. Tak zaczął się ich związek. Po rozstaniu z Agnieszką mężczyzna postanowił wrócić do korzeni i znowu zająć się nauką tańca. Pela ujawnił, co zamierza dokładnie robić.

Dostałem wczoraj dużo wiadomości, że to super, że wracam do prowadzenia zajęć. Dziękuję za miłe słowa, dla mnie powrót do pracy z młodzieżą jest bardzo budujący - napisał Maciej Pela w mediach społecznościowych.

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie komentują swojego rozstania

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska nie skomentowali doniesień o swoim rozstaniu. Pela usunął jednak z instagramowego konta zdjęcie z Agnieszką. Okazuje się, że para czeka z oficjalnym oświadczeniem na ustalenia prawników.

Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu, jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku itp., nie będą niczego komentować ze względu na dobro córek. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język. Zdają sobie sprawę, że jakby się wyłamali, to potem by mieli pod górkę, a tego nie chcą - powiedział informator Plotka.

